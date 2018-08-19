أجره الأعلى بين أكبر 100 شركة في بريطانيا.. تعرف عليه

أجور كبار المديرين التي كانت مثار غضب خلال #الأزمة_المالية_العالمية قبل عشر سنوات، عادت لتثير الجدل في #بريطانيا ، بعد أن ارتفعت بنسبة 23% على مدار السنة الماضية ليبلغ متوسط دخل رؤساء الشركات المدرجة في مؤشر " FTSE 100" نحو 7 ملايين و250 ألف دولار.

يأتي ذلك مقارنة بارتفاع قدره 2.5% فقط في متوسط أجور بقية الموظفين الذي يبلغ نحو 37 ألف دولار.

أوضح الأمثلة، كان ارتفاع مخصصات #Jeff_Fairburn الرئيس التنفيذي لشركة " Persimmon" حصل على راتب شهري في السنة المالية الماضية قدره 5 ملايين دولار، ليتضاعف بذلك 20 مرة مقارنة مع عام 2016.

ما يعني أنه حصل على مبلغ سنوي قدره 60 مليون دولار، ليكون بذلك الأجر الأعلى بين أكبر 100 شركة مدرجة في بريطانيا.

ويأتي " Simon Peckham الرئيس التنفيذي لشركة " Melrose Industries" الصناعية في المرتبة الثانية حيث حصل على راتب شهري بقيمة 4.5 مليون دولار، أي أنه حصل على راتب سنوي عند 55 مليون دولار.