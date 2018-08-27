سعر خرافي لسيارة من صنع العام 1962

بيعت سيارة نادرة من نوع #فيراري Ferrari 250 GTO حمراء من صنع سنة 1962 مقابل 48.4 مليون دولار في كاليفورنيا، وهو أكثر مبلغ يدفع ثمناً لسيارة كلاسيكية في مزاد علني.

وبحسب #بلومبيرغ جرى عرض السيارة في مدينة #مونتيري في #ولاية_كاليفورنيا وكان من المقدر أن تباع بين 45 و60 مليون دولار، وهو أعلى تقييم على الإطلاق للسيارات القديمة في المزاد.

وقد حطم الرقم الحالي الرقم القياسي السابق البالغ 38.1 مليون دولار الذي بيعت سيارة فيه من نفس الطراز مصنوعة بالعام 1963 وجرى بيعها في العام 2014.

وانتجت فيراري 36 نموذجًا فقط من هذا الطراز بين عامي 1953 إلى 1964وقد حققت هذه #السيارات العريقة الأنيقة أعلى الأسعار بين جميع السيارات القديمة بالسنوات الأخيرة.

وبيعت إحدى السيارات من نفس الطراز في وقت سابق من العام الحالي، بقيمة 70 مليون دولار بصفقة خاصة.

ويشمل السعر الضخم الذي دفع اليوم بقيمة 48 مليون دولار، علاوة المشتري في المزايدات التي تصاعدت بشكل كبير لتصل إلى هذا الرقم القياسي غير المسبوق.