بالفيديو.. أول سوبرماركت عائم بالبحر في دبي

أطلقت شركة #ماجد_الفطيم متجرها البحري الأول الذي يحمل علامة #كارفور واسم "Carrefour Bites and More by the Shore".

وتخدم منصة "أكوا بود" الراسية في عرض البحر العملاء على مدار 6 أيام في الأسبوع بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً (حسب الأحوال الجوية).

ويلبي المتجر العائم حاجات روّاد #اليخوت و #الشواطئ ومحبي رياضة الدراجة المائية، ويمكن توصيل الطلبات إلى رواد شواطئ كايت بييتش والجميرا والصفوح.

وقد تم اختيار المنتجات المتوفرة في المتجر العائم بعناية لتناسب حاجات روّاد اليخوت ومرتادي الشواطئ، حيث تتجاوز 300 نوع، وتشمل وجبات خفيفة باردة وساخنة ومأكولات طازجة ومشروبات، إضافةً إلى مجموعة مختارة من منتجات غير غذائية ومنتجات العناية الشخصية مثل واقي الشمس وبعض الأدوية التي لا تتطلب استشارة طبية.

ويمكن لرواد الدرجات المائية الوصول إلى منصة #أكوا_بود لتسجيل طلباتهم من خلال نافذة مخصصة للدفع والاستلام.

كما يمكن لرواد الشاطئ كذلك الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الإبحار إلى المنصة في قارب صغير.

أما العملاء المتواجدون في قوارب ويخوت كبيرة في المناطق والشواطئ المحددة، فيمكنهم الطلب من خلال الاتصال عبر الهاتف المتنقل أو عبر التطبيق الهاتفي ‘Aqua Pod’ المتاح على أجهزة آبل وأندرويد.

وسوف يقوم قارب خاص بتسليم المشتريات في غضون 45 دقيقة من موعد تسجيل الطلب.

وفي رحلة للإعلاميين على متن يخت لتجربة الخدمة الأولى من نوعها، قال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لدى ماجد الفطيم للتجزئة، إن متجر ’Carrefour Bites and More by the Shore‘ البحري يمثل أول تجربة من نوعها في العالم والأولى لكارفور ولقطاع التجزئة بشكل عام.

من جهته قال ميغيل بوفيدانو، الرئيس التنفيذي للعمليات في الإمارات ومدير إدارة التميز لدى ماجد الفطيم للتجزئة إن شواطئ دبي الخلابة تجد إقبال ملايين المرتادين كل عام، فقد أصبحت الخطوة الطبيعية تلبية احتياجات عملائنا لمنتجات مختارة في مواقع لا تتوفر فيها هذا النوع من الخدمات.

وقد أشرفت ’أكواتيك آركيتيكتس ديزاين استوديو‘ على بناء وتصميم منصة ’أكوا بود‘ المتجر العائم في دبي وبمعايير بيئية عالية الجودة.

والمتجر العائم مزود ببطاريات قابلة للشحن تساعده في الإبحار والعودة بعد انتهاء زمن الخدمة.

وسوف يساهم’Carrefour Bites and More by the Shore‘ في المحافظة على مياه نظيفة في شواطئ دبي من خلال ’نظام مدمج‘ موصول بالجزء الخارجي من القارب يقوم بشفط النفايات العائمة الى مستوعب خاص ليتم التخلص منها بطريقة صحيحة تحافظ على البيئة بمجرد وصولها إلى الشاطئ.

ويمكن لمنصة ’أكوا بود‘ تحويل المياه المتواجدة في خزانها إلى مياه شرب باستخدام جهاز تنقية مدمجة، الأمر الذي يلغي الحاجة إلى العبوات البلاستيكية على متنها.

ويقوم ’Carrefour Bites and More by the Shore بتزويد العملاء بالأكياس وقصبات الشرب الورقية القابلة للتحلل فقط، وسوف يتم تذكير جميع العملاء وتشجيعهم على التخلص من نفايات مشترياتهم بأسلوب مسؤول وصديق للبيئة.