سوق الفرنشايز في منطقة "MENA" تنمو 27% سنوياً

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمو سوق #الفرنشايز بنسبة 27% سنويا، إذ يتمتع هذا النوع من المشاريع بنسب نجاح مرتفعة ومخاطرة منخفضة نسبياً.

فالمستثمر لا يحتاج لتسويق مشروعه، بل يجذب الاسم بحد ذاته انتباه المستهلكين باعتباره جزءاً من سلسلة عالمية كبيرة.

ويعتبر المستهلكون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأكثر إلماماً ودرايةً بالعلامات التجارية المختلفة، إذ إنهم يسعون دائماً إلى البحث عن كل ما هو جديد ومبتكر.

وبحسب جمعية حقوق الامتياز في الشرق الأوسط، يشهد قطاع الفرانشايز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً سنوياً بنحو 27%، وتتجاوز قيمته الـ 30 مليار دولار في الوقت الراهن، ولقطاع المأكولات والمشروبات حصة الأسد.

وتشكل #الإمارات أكثر من نصف هذه السوق بإجمالي حقوق امتياز تجاري يتجاوز الـ18 مليار دولار.

ويعتبر الدخل المرتفع المتاح للإنفاق، التشريعات والقوانين الملائمة والسوق الاستهلاكية التي تغلب فيه فئة الشباب، جميها معالم الجذب الرئيسية لأصحاب الامتياز المتطلعين لتوسيع أعمالهم في المنطقة، إذ إن ما يزيد على 50% من مبيعات التجزئة في #دول_مجلس_التعاون_الخليجي تكون لصالح منتجات العلامات التجارية العالمية.

وتقدر مبيعات التجزئة في مراكز التسوق الرائدة بـ 80 في المئة لصالح العلامات التجارية العالمية مقابل 20% للمنتجات المحلية.