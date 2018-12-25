رئيس بورصة دبي للذهب يخرج الى الشارع ويجمع النفايات

ابتعد رجل الأعمال الإماراتي، أحمد بن سليّم، بعض الوقت عن عمله كرئيس لمجلس إدارة بورصة دبي للذهب والسلع، وكرئيس لمجلس إدارة "مركز دبي للسلع المتعددة" المعروف أجنبياً بأحرف DMCC اختصاراً، وخرج إلى الشارع الأسبوع الماضي، ليجمع منه النفايات ويزيل ما يراه متسخا، وبشكل خاص في مبنى Red Diamond بدبي.

ذكر هو نفسه ذلك في نص كتبه يوم الجمعة الماضي بحسابه ahmedbinsulayem في موقع "إنستغرام" البالغ عدد متابعيه فيه 7814 "إنستاغراميا" بين عرب وأجانب، وعزز النص الذي كتبه بعشر صور نشرها، اطلعت عليها "العربية.نت" حين زيارتها لحسابه، وتنشر بعضها الآن، وفيها نراه منهمكا بالتنظيف وجمع النفايات من المبنى وجواره، ومرتديا ما يضعه عمال النظافة في #دبي وغيرها من قميص أسود اللون مع سترة فوقه، فوسفورية الطراز.

أراد مما فعل، بحسب النص الذي كتبه بالإنجليزية، أن يكون قدوة للآخرين، من متابعيه "الإنستاغراميين" وغيرهم أيضا، فقد ذكر أنه يريد أن يرى إدارة مبنى "رد دياموند" الواقع في حي "أبراج بحيرة الجميرا" بدبي "تحترم قواعدها الخاصة أكثر قليلا مما رأيت"، مضيفا أنه شعر بخيبة أمل مما رأى، وأنه يأمل أن يرى (المبنى) نظيفا أكثر، ثم أبدى قلقه من سلبيات قد تطرأ في المكان "لأننا لا يمكننا تحمل أي حريق"، وفق تعبيره.

وفي الصور نرى رجل الأعمال الإماراتي المتخرج ببكالوريوس عام 2000 بإدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا، كما والحائز في 2013 على النسخة الأولى من جائزة "هوروث ماك" للشخصة الحكومية لذلك العام، طبقا لما قرأت "العربية.نت" من نبذات واردة عنه في الإنترنت، يقوم بتنظيف الرصيف والسلم، ويلتقط أعقاب سجاير يرميها المدخنون، كما وأكياس بلاستيك، وغيرها مما يراه قمامة ليست في مكانها المناسب، وهو المثل الذي أراد أن يعطيه.