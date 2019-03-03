صفعة قوية للأثرياء.. عدد المليارديرات في تراجع

وجه الاضطراب الأخير في سوق #الأسهم_الصينية صفعة قوية في صفوف الأثرياء في 2018، إذ انخفض عدد المليارديرات في الصين الكبرى والتي تشمل تايوان وهونغ كونغ بـ161 مليارديرا العام الماضي، ليصبح العدد 658 ملياردير وفقاً لشركة الأبحاث " Hurun ".

وعلى الرغم من هذا الانخفاض، يبقى عدد #المليارديرات_الصينيين أعلى من الأميركيين والذين يبلغ عددهم 584 ملياردير.

Wang Jianlin رئيس مجموعة " Wanda " كان من أكبر الخاسرين، إذ خسر 37% من ثروته لتصبح 17 مليار دولار.

أمّا Ma Huateng الرئيس التنفيذي لشركة الإنترنت العملاقة " Tencent "، فقد خسر 19% من ثروته لتبلغ 38 مليار دولار.

وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها الصين، قفزت ثروة "جاك ماك" مؤسس شركة " #علي_بابا " بأكثر من 20%، ليصبح أغنى رجل صيني إذ تبلغ ثروته 39 مليار دولار.



إلا أنه ما زال أمامه طريق طويل خلف أغنى رجل في العالم وهو رئيس شركة " #أمازون " Jeff Bezos والذي تبلغ ثروته 147 مليار دولار.