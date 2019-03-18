لن تصدق..دخل لاعب الرياضة الإلكترونية نصف مليون دولار!

بالنسبة لمعظم الأهل، ألعاب " Playstation# " و X-box مضيعة للوقت، لكن بالنسبة لمحترفي الرياضة الإلكترونية أو الـ Esports تحوّل الأمر إلى عمل بدوام كامل، في صناعة لها منافساتها وبطولاتها وحتى تذاكر المشاهدة الخاصة بها.

هذه البطولات الخاصة بألعاب الفيديو شاهدها 389 مليون شخص العام الماضي، والفائزون بها يحصلون على جوائز بأصفار كثيرة!

خلال السنتين الماضيتين، أصبحت #الرياضة_الالكترونية ظاهرة عالمية وقد تتجاوز قيمتها الملياري دولار بحلول 2020.

ومع إقبال الاستثمارات على الرياضة الإلكترونية، وتزايد أعداد المشاهدين حول العالم، تحاول شركات وقطاعات مختلفة فهم هذه الظاهرة وكيفية الاستفادة منها للوصول إلى قاعدة كبيرة من المشاهدين.

في هذا السياق، توقع المدير التنفيذي لـ Esports middle east وعضو التحالف العالمي للرياضات الإلكترونية سعيد شرف في مقابلة مع "العربية"، 450 مليون مشاهد لـ ESports في 2019.

وأوضح أن جوائز مسابقات الرياضة الإلكترونية قد بلغت 150 مليون دولار في 2018.

وفي حين بيّن أن إيرادات الرياضة الإلكترونية تجاوزت المليار دولار العام الماضي، لفت إلى أن 70% من إيرادات الرياضة الإلكترونية تأتي من الرعاية والإعلانات.

وينظر اللاعبون إلى الـ Esport# كمهنة بدوام كامل خاصةً أن بعض المشاهير مثل لاعب الفورتنايت الملقب بنينجا يحصد 500 ألف دولار شهرياً من نقل هذه اللعبة عبر قناته على يوتيوب!

يعطي مؤسس فريق "Yalla esports" كلاوس كايتسكي مثالا، قائلا: "في أوروبا يحصل اللاعبون على نحو 5000 دولار كراتب شهري، الوضع مختلف في المنطقة، إلا إذا وصل اللاعب لمرحلة الاحتراف والمنافسة في البطولات، بالنسبة ليلله سبورت لدينا نحو 15 لاعباً من المنطقة، فالشركة تحقق عوائد سنوية تتجاوز المئة ألف دولار، 80% منها تتحقق من الرعايات طويلة الأجل".

من جهته، توقع بطل العالم في لعبة الفيفا 2015 عبد العزيز الشهري بأن تصل جائزة الفائز بالدوري السعودي للرياضة الإلكترونية إلى مليون ريال، لافتا إلى وجود 18 فريقا في #الدوري_السعودي للألعاب الإلكترونية.

بحسب إحصائيات business of Apps ، فقد قضى لاعبو Fortinte# أكثر من مليارين و600 مليون ساعة في هذه اللعبة في الفترة ما بين مايو إلى يوليو العام الماضي!