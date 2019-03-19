فيديو.. أغلى السيارات الكلاسيكية وهذه أسعارها

بالنسبة لكثيرين، لا تتعدى السيارة كونها وسيلة للتنقل، ولكن البعض يعتبرها تحفة هندسية تستحق مئات آلاف الدولارات، وحتى الملايين من الدولارات أحيانا، وتعرض قناة "العربية" قائمة بأغلى السيارات الكلاسيكية في فيديو قصير.

وقد شهدت صناعة #السيارات_الكلاسيكية العالمية بداية ازدهار دام 10سنوات عام 2008، فعندما تراجعت أسواق #الأسهم، تحول المستثمرون #الأثرياء إلى وضع أموالهم في أصول فاخرة، مثل السيارات الكلاسيكية.

وعلى الرغم من احتمال حدوث بعض #التباطؤ بعد هذا العقد القوي من النمو، فإن معظم العاملين في الصناعة يلومون تهديد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بضرب واردات #السيارات وقطع الغيار إلى #الولايات_المتحدة بتعرفة تصل إلى 25%.