هل تشتري ساعة بنصف مليون دولار؟.. لكنها ليست للبيع

يشكل معرض "بازل وورلد" ملتقى لمصممي #الساعات و #المجوهرات لعرض آخر ابتكاراتهم مع ساعات وحلى تستخدم في الحياة اليومية، فضلا عن قطع استثنائية قد تباع بأكثر من مليون دولار.

وهذه ساعة اليد المسماة #مودان المصنوعة من الذهب على شكل زهرة تعد في الثقافة الصينية، رمزا للنبل والشرف والرخاء، مرصعةً بنحو 16 ألف ماسة! وتزنُ مجتمعةً 50 قيراطاً، وقد استغرق صنعها 200 ساعة عمل، من ماركة #كورنيت السويسرية.

وبحسب مصمم المجوهرات أرون شوم صاحب ماركة "كورونيت" السويسرية، فإن هذه هي المرة التاسعة التي يسجل فيها رقما قياسيا له في موسوعة غينيس ففي عام 2015 حقق رقماً قياسياً آخر بفضل غيتار مرصع بـ 11 ألف ماسة تجاوز وزنها 400 قيراط، وقدر سعره بحوالي مليوني دولار.

أما ساعة "مودان" غير مطروحة للبيع حالياً لكن سعرها يقدر بحوالي نصف مليون دولار

ويشهد معرض"بازلوورلد" ملتقى مصممي الساعات والمجوهرات في #سويسرا هذا العام عددا أقل من العارضين، بسبب القلق الذي يسود الأسواق في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي #بريكست والحرب التجارية بين الصين وأميركا.