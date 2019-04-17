"فالنتينو" للأزياء تشهد تباطؤا بنمو إيراداتها بـ2018

قال الرئيس التنفيذي لفالنتينو ستيفانو ساسي إن إيرادات مجموعة الأزياء الإيطالية، المملوكة لشركة ماياهولا للاستثمار القطرية، نمت في العام الماضي بوتيرة أبطأ مقارنة مع 2017.



وأفاد ساسي أن إيرادات فالنتينو بلغت نحو 1.2 مليار يورو (1.36 مليار دولار) في العام الماضي، لكنه لم يذكر رقما محددا لمقدار الزيادة في المبيعات.



وحققت #فالنتينو إيرادات بقيمة 1.16 مليار يورو في 2017، بارتفاع نسبته 7% بأسعار الصرف الثابتة أو بزيادة 5% بالأسعار الجارية.



وقال ساسي، خلال مؤتمر للقطاع، "حققنا المزيد من النمو في 2018 لكن ليس بالوتيرة التي اعتدنا عليها"، مضيفا أن فالنتينو مازالت تملك "طموحات لنمو كبير".



وبيّن أنه يلحظ اتجاها إيجابيا في جميع الأسواق في الأشهر الأولى من 2019.



وامتنع ساسي عن التعليق عندما سُئل بشأن شائعات بأن #ماياهولا قد تبيع فالنتينو، مكتفيا بالقول إن القرار في هذا الصدد يعود للمالك.