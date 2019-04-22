هكذا تحقق "إمبراطورية مليارية" من الماكياج بسرعة فائقة!

تعد صناعة الماكياج إحدى القطاعات الأكثر استفادة من وسائط التواصل الاجتماعي التي دعمت استراتيجيات التسويق والمبيعات عبر الإنترنت، وبلغ حجم سوق الماكياج في #الخليج مليار دولار ومن المتوقع أن ينمو بـ3% سنوياً ليصل إلى 1.4 مليار دولار عام 2023.

يبني ناشطو #وسائل_التواصل_الاجتماعي، إمبراطورياتٍ مليارية، تقلب صناعة الجمال رأساً على عقب!

السيدات يحققن الملايين عبر فيديوهاتٍ عن كيفية وضع الماكياج ، وتحديد الوجه!

البعض منهن أصبحن سفيرات يمثلن علامات عالمية مثل #شانيل وديور وسيفورا، وأخريات حلَقن وأطلقن منتجاتهن وعلاماتهن الخاصة، مستفيدين من شعبيتهن العالية.

تمثل وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، صوت المستهلك ! وبفضل هؤلاء المدونين أصبح من السهل التواصل مع المستهلكين الذين يشعرون بقربهم ومعرفتهم بالمنتجات التي يتم عرضها، خصوصاً جيل الألفية.

مما يشكل معادلة متكاملة ضاعفت مبيعات #الماكياج عبر الإنترنت أيضاً، خاصةً بعد أن اشترت #أمازون سوق.كوم، كذلك محلات سيفورا تبيع عبر الإنترنت اليوم، ومنتجات هدى بيوتي، إحدى الأمثلة المشهورة من المنطقة، وتبيع منتجاتها عالمياً!

ففي الوقت الذي احتاجت فيهEstee Lauder عام 1947، سنة كاملة لتسويق وبيع ما قيمته 800 دولار أي ما يعادل حالياً 10 آلاف دولار من منتجات التجميل، لم يتطلب الأمر من Kylie Jenner التي يتبعها 132 مليون متابع على الإنستغرام، سوى 6 أسابيع لتحقيق مبيعات بـ54 مليون دولار!

وبحسب فوربز، فإن هدى قطان التي بدأت مشوارها كمدونة لنصائح عن الماكياج والعناية بالبشرة، اليوم تسوق منتجاتها الخاصة إلى أكثر من 26 مليونا من متابعيها على Instagram ، تقدر مؤسسة هدى للتجميل بأكثر من مليار دولار!

وما بدأ كمدونة للجمال من قبل إيميلي فايس، مساعدة الموضة في فوغ، أصبح الآن شركة لبيع منتجات الماكياج، بقيمة 1.2 مليار دولار، ومبيعات تتجاوز الـ 100 مليون دولار سنوياً !

ولكن تبقى وسائل التواصل الاجتماعي سلاحاً ذا حدين، إذ تتأثر مبيعات هذه الشركات بأي تغريدة أو تعليق تتعرض لها هذه الشخصيات.

على سبيل المثال، استخدمت هدى قطان صورة للمدونة إم فورد، لترويج مقال حول ندبات حب الشباب مع التعليق ، "الشيء الوحيد الأسوأ من حب الشباب هو الندوب الصغيرة التي يخلفها". هذا النوع من اللغة يرسل رسالة مفادها أن حب الشباب هو شيء يجب أن تخجل منه.

ما عرض هدى قطان إلى العديد من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

قصص مماثلة عديدة وأخطاء غير مقصودة تطرح تساؤلاتٍ حول إمكانية استمرار هذه الامبراطوريات في حال انخفاض شعبية مؤسسيها أو ظهور شخصيات منافسة جديدة!