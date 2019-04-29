أول فيلم يحطم حاجز المليار دولار في 5 أيام.. ما هو؟

بعد 5 أيام فقط من طرحه في دور العرض العالمية، حطم الجزء الأخير من سلسة أفلام #avengers كافة الأرقام القياسية ليس فقط في أميركا الشمالية بل وعالميا.

" AVENGERS ENDGAME"هو أول فيلم في العالم يحطم حاجز المليار دولار كإيرادات في عطلة الأسبوع الأولى للانطلاقة.

فقد حققت رائعةMarvel Studios 1.2 مليار دولار إيرادات على مستوى العالم.

كما حقق الفيلم 350 مليون دولار داخل #الولايات_المتحدة فقط، في حين حقق 860 مليون دولار إيرادات خارج الولايات المتحدة.

يذكر أن النسخة السابقة من السلسلة avengers infinitywar كانت قد حققت 640 مليون دولار إيرادات في 11 يوما بعد بدأ عرضه.

وبذلك تكون شركة Marvel Cinematic Universe قد حققت إيرادات بقيمة 20 مليار دولار حتى الآن من خلال 22 فيلما.

وحصدت سلسلة أفلام AVENGERS للشركة إيرادات بقيمة 6.2 مليار دولار.

ويتبقى على فيلم AVENGERS ENDGAME تحطيم الرقم لأكثر الأفلام إيرادا في الولايات المتحدة والذي يحتفظ به فيلم STARWARS THE FORCE AWAKENS بقيمة 937 مليون دولار، بالإضافة إلى رائعة JAMES CAMERON , #AVATAR قبل 10 أعوام والذي حقق إيرادات عالمية بقيمة 2.7 مليار دولار.