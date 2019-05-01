قطع أثرية زينت قصور أوروبا تعرض في مزاد نادر

فيما يبدو أن عملاء #كريستيز على موعد في يوليو المقبل مع مجموعة واسعة من مقتنيات عائلة " #روتشيلد" التي تعرض نحو ستين قطعة أثرية في مزاد نادر.

قطع أثرية تاريخية زينت قصور ملوك وملكات أوروبا في القرن الثامن عشر، وتشمل تحفا من قصر فرساي بعد الثورة الفرنسية وجدت طريقها إلى منازل أسرة Rothschild المصرفية، وهي تتجه في يوليو المقبل إلى مزاد كريستيز في لندن.

يشمل المزاد المنتظر يشمل 57 قطعة من مجموعة تناقلتها الأجيال لمئات السنين، بقيمة تقدر بـ 13 مليون دولار.

وتضم المجموعة خزانات صنعت في عام 1713 لصالح ملك إسبانيا فيليب الخامس قد تتجاوز قيمتها 3 ملايين دولار.

كما تشمل المجموعة مكتبا من خشب الماهوجني مصمما للملكة الفرنسية ماري أنطوانيت في عام 1780 بقيمة تقديرية تصل إلى 1.3 مليون دولار.

أهمية هذا المزاد لا تكمن فقط في فخامة وندرة القطع المعروضة، وإنما أيضا بكون #عائلة_روتشيلد" نادرا ما تتوجه لبيع مقتنياتها في المزادات بعد أن خلقت عالما خاصا بها من الذوق والأناقة.

وقد أثر الأسلوب الفخم المعروف بـ le gout Rothschild على العصر الأميركي المذهب في القرن التاسع عشر وعلى ذوق كبريات العائلات الأميركية مثلRockefellers, Astors Vanderbilts.

ويجذب اسم "روتشيلد" الكثير من عملاء كريستيز خاصة في أوروبا كما هناك اهتمام من مشترين جدد من آسيا وروسيا والشرق الأوسط.