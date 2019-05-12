منزل الأحلام بـ5 آلاف دولار فقط.. وهذه المواصفات

عرضت #أمازون منازل خشبية للبيع بتكلفة إنشائية تبدأ من 5000 دولار، وقد بيعت كافة المنازل بعد ساعات قليلة من طرحها، وفقا لموقع بيبول.

وأشار الموقع إلى أن فئة من المنازل المعروضة بتكلفة 7250 دولاراً تعد من أكثر البضائع مبيعاً على #أمازون، حيث يستغرق بناء المنزل البالغة مساحته 172 قدماً مربعة، 8 ساعات، ويقوم بتركيبه فنيان فقط.

وأشار الموقع إلى أن المنزل يتم وضعه في الحديقة، وهو مقسم إلى جزءين، أحدهما مفتوح والآخر مغلق.

وتوفر أمازون عبر موقعها كثيرا من الخيارات لبناء المنازل الخشبية، والتي يستغرق بناؤها عدة أيام، وعلى المشتري أن يوفر الأرض لبناء هذه المنازل.

ويتراوح سعر المنازل الخشبية المعروضة على موقع أمازون بين 5000 و18 ألف دولار.

وأشار الموقع إلى أن كل منزل من تلك المنازل يؤدي وظيفة محددة، ففي الوقت الذي من الممكن استخدام المنزل الذي تبلغ تكلفته نحو 5000 دولار، كموقع للأمسيات الصيفية، يمكنك أن تنفق نحو 6000 دولار لكي تجد في حديقة منزلك مكانا يمكنك استخدامه كمكتب شخصي، كما يمكن أيضا أن تستخدم المنزل البالغة تكلفته 18 ألف دولار كوحدة سكنية شبه متكاملة.