"البازلاء" تحت أضواء الشهرة.. وشركات عالمية تتهافت عليها

بين ليلة وضحاها أصبحت حبوب البازلاء مصدر البروتين المفضل للمأكولات النباتية، لتأخذ شهرة واسعة وتتحول لموضة جديدة في عالم المأكولات البديلة للحوم.

بدأت #شركات_عالمية منتجة للحوم النباتية، تتخلى عن فول الصويا في تحضير الـBurgers وشرائح اللحم والنقانق النباتية، لتستبدلها بالبازلاء.

هذا وتشير التوقعات إلى أن مبيعات بروتين البازلاء ستتضاعف بـ4 مرات بحلول عام 2025.

وكون البازلاء تزدهر في المناخات الباردة، فمن المتوقع أن تقوم كندا بإنتاج 30% من الإنتاج العالمي لهذه الحبوب بحلول عام 2020.

ولضمان حصتها في تلبية الطلب العالمي المتنامي للبازلاء، تقوم كل من #فرنسا وبلجيكا وألمانيا بإنشاء مصانع جديدة لإنتاج بروتين البازلاء.

أما #الصين فهي تدرس تحويل بعض مصانع بروتين فول الصويا إلى مصانع لبروتين البازلاء.