5 مليارات دولار حجم سوق طلب الطعام عبر الإنترنت بالخليج

سجلت منصات طلب الطعام عبر الإنترنت نسب نموٍ هائلة في أسواق المنطقة بلغت بعضها 100%.

وشكلت منطقة الشرق الأوسط نصف عائدات العملاق الألماني العام الماضي، Delivery Hero عبر منصاتها الثلاث، HungerStation و #طلبات وكاريدج.

في #السعودية ، ارتفعت عائدات الشركة بأكثر من 87% لتصل إلى 103 ملايين دولار، وتشكل 14% من عائدات المجموعة عالمياً.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توون جيسيلز، أن سوق توصيلِ الطعامِ بشكلٍ عام في الخليج، بلغ 12 مليار دولار، حيث إن الطلب عبر الإنترنت يشكل 40% فقط، أي ما يقارب 5 ملياراتِ دولار.

وأوضح أن هذا الرقم ينمو بشكلٍ سريع بنسبة 60% سنوياً، إذ إن هذا القطاع هو الأسرعُ نمواً في صناعة المأكولات والمشروبات.

وأضاف أن السوق الأكبر في الخليج هو السوق السعودية بسبب عدد السكان، بمليون طلب توصيل يومياً في السعودية، تليها الإمارت.

ويرى أن #السوق_الكويتية مثير جداً، إذ يحصل على دعم ضخمٍ من رواد الأعمال الذين قاموا بابتكارات مبدعةٍ في هذا القطاع.

وتطمح الكويت أن تصبح عاصمة الطعام في 2030 عالمياً.

بدورها، أكدت المديرة العامة لـ Deliveroo# في الكويت سهام الحسيني أن السوق الكويتية تشكل فرصاً واعدة للنمو، إذ دخلت الشركة العالمية السوق الكويتية بداية هذا العام بعد النجاح الذي حققته في الإمارات بنسب نمو سنوية وصلت إلى 100%.