إلى الشباب.. حلول مبتكرة لإنشاء مطاعم لفترات مؤقتة!

مع استمرار نمو #طلب_الطعام_عبر_الإنترنت، والاستثمارات الضخمة في هذا القطاع، آخرها استثمار شركة أمازون نصف مليار دولار في شركة توصيل الطعام البريطانية #DEliveroo ... تظهر أشكال جديدة للمطاعم والمطابخ، الافتراضية والسحابية، وأفكار مبتكرة أخرى تخرج من المنطقة.

وبين الواقع الافتراضي والصديق الافتراضي والمكتب الافتراضي، يظهر المطعم الافتراضي وأفكار مبتكرة تتمتع بنماذج ذات كفاءة عالية وهامش مخاطرة أضيق!

النموذج الثاني هو الـCommissary أي المندوب ، وهو الاكثر استخداماً حالياً!

حيث تحصل شركات توصيل الطعام على عقارات بأسعار مناسبة تبني فيها عدة مطابخ ثم تدعو مشغلي المطاعم لاستخدام هذه المطابخ لغرض التوصيل فقط مقابل نسبة من المبيعات.

العديد من الشباب يفكر بافتتاح مطعم في مرحلة ما، اليوم لديك كل هذه النماذج لتجرب حظك في هذا القطاع دون الحاجة لاستثماراتٍ ضخمة!