أقدم سيارة "بورشه" للبيع بسعر يصل إلى 25 مليون دولار

تشبه البورشه من طراز 64 نوعاً ما نموذج سيارة من الطين الاصطناعي للأطفال، وقد كانت من أولى محاولات فيرديناند بورشه لتصميم سيارة رياضية مع محرك في الخلف.

في الواقع، هذه السيارة تشبه أحد تصاميم فيرديناند بورشه السابقة. نتحدث هنا عن Kraft-durch-Freude-Wagen التي تُترجم إلى سيارة القوة والمتعة، وهي سيارة غير مكلفة صممها بورشه سابقاً للعائلات الألمانية ودخلت حيز الإنتاج بعد الحرب العالمية الثانية وأصبحت معروفة باسم Volkswagen Beetle.

رأى فردناند بورشه إمكانية تحويل تصميم KdF-Wagen إلى سيارة سباق بسبب وجود محرك في الخلف يضع ثقله على العجلات لدفع السيارة، وتثبيتها على الطرق الزلقة وأثناء التسارع. فقام ببناء أول سيارة بورشه من طراز 64 للمنافسة في سباق "برلين إلى روما" الذي كان مقرراً في سبتمبر 1939، مع محرك بقوة 32 حصانا. هذا الرقم كان لافتاً لسيارة بحجمها ووزنها في ذلك الوقت، وقد تم استخدام تقنيات تصميم الطائرات في صناعة هيكل خفيف الوزن.

لكن سباق "برلين - روما" لم يحدث أبداً، ففي 1 سبتمبر 1939، غزت القوات المسلحة الألمانية بولندا، مما أشعل الحرب العالمية الثانية.

وتم تصنيع ثلاث سيارات من هذا الطراز فقط، حصلت القوات النازية على اثنتين منها تحطمت في حوادث متفرقة، وسُمح لعائلة بورشه بالحفاظ على السيارة الأخيرة، وكان يقودها كل من فرديناند وابنه فيري بورشه اللذين قاما لاحقًا بتصميم بورشه 356، وقام الابن فيري بوضع اسم العائلة "بورشه" على مقدمة السيارة.

في عام 1947، تم ترميم هذه السيارة من قبل شركة تورينو الإيطالية لتصميم وتصنيع السيارات المعروفة اليوم باسم Pinin farina.

ويقدر الخبراء من Hagerty وهي شركة تؤمن السيارات النادرة، ثمنها بما بين 20 و25 مليون دولار. ما يجعلها أغلى سيارة بورشه سيتم عرضها في مزاد Sotheby في أغسطس القادم.

وكان أعلى سعر تم دفعه مقابل سيارة بورش في مزاد على الإطلاق حتى الآن هو 14 مليون دولار عام 2017، مقابل سيارة سباق من طراز بورش 917 لعام 1970 مستخدمة في فيلم ستيف ماكوين Le Mans.