الألعاب المجانية تولد أرباحاً طائلة عبر منتجات إضافية

مع انطلاق فعاليات معرض الترفيه الإلكتروني الـ E3 في لوس أنجلوس اليوم الثلاثاء، يرى الخبراء والمهتمون أن شركات صناعة الألعاب ستطلق العديد من الألعاب بالمجان، كما في نموذج عمل لعبة الـ Fortnite الذي أثبت نجاحه عن طريق إطلاق اللعبة مجاناً، ثم بيع أدوات ببضع سنتات خلال اللعبة، بدلاً من دفع نحو 60 دولاراً مسبقاً كما جرت العادة.

هذا النموذج جذب مئتي مليون لاعب وعوائد بمليارين و400 مليون دولار، وأرباح شهرية تجاوزت 300 مليون دولار!

ويبدو أن ما يسمى بالـ Fortnite effect امتد إلى شركات أخرى مثل Electronic Arts ، حيث قامت الأسبوع الماضي بإطلاق لعبة Apex Legends مجاناً، وحصلت على 25 مليون مستخدم خلال الأسبوع الأول.

ستقوم الشركة باستضافة عرض خاص بها بعنوان EA Play، الذي سيتم نقله على قناتي يوتيوب وتويتش الخاصة بها.

وإن كنت من المهتمين بمعرفة الألعاب والأجهزة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الحدث، ستقوم معظم الشركات بنقل المؤتمرات الصحافية الخاصة بها على الهواء مباشرة عبر مواقعها الإلكترونية، مثل نينتندو وإكس بوكس لمايكروسوفت.

لكن كيف يمكننا الاستفادة من نموذج عمل لعبة الـ fortnite؟ وهل يمكن تطبيقه على أعمالٍ أخرى؟