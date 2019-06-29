هناك الكثير من الموظفين لا يهتمون باستغلال أيام الإجازات، حيث يؤدون أحياناً بعض المهام المتعلقة بوظائفهم أثناء الإجازة السنوية، أو العطلات الأسبوعية، وهذا ليس بالأمر الجيد، حيث يجب قضاء وقت الإجازة في ممارسة أنشطة ليس لها علاقة بالعمل، وذلك لمنح عقولنا فرصة للراحة.

الاندماج في مهام العمل لفترات طويلة دون توقّف حتى في وقت الإجازة، قد يؤثر سلباً على جودة العمل، ولذلك يجب عليك الاستمتاع بالإجازات مع عدم الانخراط في أي مهام تخص العمل خلالها، حيث يساعدك ذلك على زيادة الإنتاجية عند عودتك للعمل بعد فترة راحة مناسبة.

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إليك 5 أسباب تدفعك للتوقف عن الانخراط بالعمل أثناء الإجازة:

قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة

يحتاج أفراد عائلتك إلى قضاء بعض الوقت معك من حين لآخر، وتعتبر أيام الإجازة أنسب الأوقات لذلك، ولهذا ليس من المنطقي أن تكون منشغلاً في بعض مهام العمل أثناء إجازتك، ولا يصحّ حتى أن تكون شارد الذهن تفكر في أمور العمل أثناء جلوسك معهم.

كذلك الحال مع الأصدقاء؛ وخصوصاً الأصدقاء المقربين الذين عادة ما تربطهم بك قواسم واهتمامات مشتركة، وغالباً هم يرغبون في ممارسة بعض الأنشطة المسلية معك أثناء الإجازة، وقد ينظمون رحلة ترفيهية لنسيان ضغوط العمل والاسترخاء، لذلك يُفضّل أن تشارك معهم في بعض هذه الأنشطة المسلية للخروج من روتين العمل.

إعادة تنشيط عقلك وجسمك

الأشخاص الذين يتركون أنفسهم فريسة لضغوط العمل طوال الوقت دون انقطاع، غالباً ما يكونوا أقلّ إنتاجية، وأكثر عرضة لارتكاب الأخطاء المهنية، مع شعورهم المستمر بالتوتر، والضغط العصبي.

عندما تمنح نفسك فرصة الاستمتاع بوقت الإجازة دون متابعة أي أنشطة تخص العمل، فإنك بذلك تعطي الفرصة لراحة عقلك وجسمك، وهذا بدوره يعمل على تعزيز كفاءة جهاز المناعة لديك، كما يعطيك دفعة قوية لتكون أكثر إنتاجية عند العودة للعمل بعد انتهاء إجازتك.

تعزيز قدرات فريق العمل

إن حصولك على إجازة من العمل، واستغلال وقت هذه الإجازة في الترفيه والتسلية، له دور كبير في تعزيز قدرات فريق العمل بشركتك، حيث يعطيهم الفرصة للاعتماد على أنفسهم، واستئناف تنفيذ مهام العمل دون الرجوع إليك.

كما إن استمتاعك بالإجازة يعمل على توصيل رسالة لهم حول ضرورة الاهتمام بالإجازة كما يهتمون بتنفيذ مهام العمل، فلكل منهما وقت مخصص ويجب ألا يتداخل بأي حال من الأحوال.

توليد الأفكار الإبداعية الجديدة

لن تأتي لك الأفكار الإبداعية وأنت تحت الضغط بشكل مستمر، لذلك يجب عليك تحرير عقلك تماماً من الضغوط أثناء قضائك الإجازة، حيث يعد وقت الإجازة فرصة مناسبة لتفريغ العقل من هموم العمل، وبالتالي تهيئته لاستقبال الأفكار، والحلول الإبداعية عند العودة للعمل.

تعزيز مشاعر التقدير لدورك

عندما تتغيب لعدة أيام عن العمل لقضاء إجازتك، فإن ذلك قد يترك شعوراً لدى فريق العمل عن أهمية وجودك، وأهمية الدور الذي تقوم به في الشركة، مما يعزز مشاعر التقدير لديهم.

كما أن الغياب عن أنظار فريق العمل لعدة أيام، مع الحرص على عدم التواصل في أي أمور تخص العمل خلال الإجازة، سيترك لديهم شعوراً بافتقادك أثناء غيابك، والترحيب الحار بك عند عودتك، وهو ما يعمل على تقوية علاقتك بهم.