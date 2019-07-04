لماذا سقط نجم "تشامبيون" وكيف عاد ليسطع من جديد؟

تحتفل شركة "تشامبيون" هذا العام بـ100 سنة على تأسيسها في نيويورك، والتي اشتهرت في العقود الأولى من تأسيسها بتصنيعها للملابس الرياضية للفرق الجامعية وصلت إلى ذروة شهرتها في التسعينيات بعد حصولها على الحق الحصري لتصنيع الملابس الرياضية لفرق الـ (NBA) في حقبتها الذهبية مع لاعبين كبار أبرزهم مايكل جوردن.

وسطع نجمها في أوروبا بعد فوز الـ Dream team الفريق الأول الذي مثل الولايات المتحدة في أولمبياد 1992 في برشلونة بالميدالية الذهبية.

أمجاد "تشامبيون" لا تقتصر على ذلك، وإنما نجاحها يعود أيضا إلى ابتكارين أحدثا ثورة في الملابس الرياضية هما تقنية النسيج العكسي الذي يسهل عملية غسل الملابس الرياضية ويخفف التعرق - وقد حصلت على براءة اختراع لهذه التقنية في 1952 بعد 15 عاماً من بدء عملية التسجيل - جزئيا بسبب الحرب العالمية الثانية.

والقميص القطني مع الطاقية المعروف بالـHoodie الذي أصبح من أساسيات اللباس المريح حتى خارج النادي.

لكن ما هي قصة هبوط "تشامبيون" من القمة قبل أن تعود إلى الأضواء؟

وكانت نجاحات تشامبيون الكبيرة في التسعينات بعد أن استحوذت عليها شركة سارة لي المشهورة بالحلويات الجاهزة عام 1989 مقابل 320 مليون دولار.

لكن مع بداية القرن الحادي العشرين، تغير الوضع.

استقالة مايكل جورن من رياضة كرة السلة في 1998 الذي لعب دوراً مهماً في رفع اسم "تشامبيون" أثر سلبا على الشركة.

كذلك تأثرت "تشامبيون" بتوجه شركة سارة لي لتخفيف تواجدها في قطاع الملابس في 2001 والتوسع في مجال المأكولات ففصلت وحدة تشامبيون في أوروبا وباعتها ثم أعادت هيكلة قطاع الملابس الرياضية التي تمتلكها تحت مظلة شركة HanesBrands في 2006 قبل أن تعود الشركة لشراء "تشامبيون" في أوروبا في 2016 لتوحد عملياتها مرة أخرى بعد 15 عاماً من الفراق. هذه كانت الخطوة الأولى للعودة إلى أضواء الشهرة والتي ساهمت فيها عقد شراكات مع ماركات مشهورة.

ووسعت تواجدها على منصات التواصل الاجتماعي ليرتفع مثلاً عدد المتابعين لها على إنستغرام من 200 ألف في 2016 إلى أكثر من 5 ملايين حالياً.

كما فتحت أول متجر لها في الولايات المتحدة العام الماضي علماً أن لديها 96 متجراً في أوروبا و 52 في آسيا.

وقد حققت "تشامبيون" مبيعات بلغت 1.4 مليار دولار عالمياً العام الماضي وتعتزم الوصول إلى مبيعات بملياري دولار في 2022.