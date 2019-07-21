كم جنت مصر من تنظيم كأس أمم إفريقيا؟

بلغت حصيلة الجوائز الموزعة على أفضل 8 منتخبات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، 14 مليون دولار، وهي البطولة التي تُوّج بها المنتخب الجزائري، إثر فوزه بهدف نظيف على نظيره السنغالي في المباراة النهائية على ملعب القاهرة الدولي الجمعة الماضية.

وكانت المباراة النهائية لها النصيب الأكبر من هذه الجوائز، إذ حصل المنتخب الجزائري المتوّج باللقب على 4.5 مليون دولار، في حين كانت حصة المنتخب السنغالي 2.5 مليون دولار.

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وعلى الرغم من الوداع المبكر للمنتخب المصري بعد الخسارة مع جنوب إفريقيا في الدور ثمن النهائي، إلا أن مصر كانت الرابح الأكبر استثمارياً جراء تنظيم هذا الحدث الكبير.

وحققت البطولة لمصر عوائد استثمارية رياضية بقيمة تصل إلى نحو 16 مليون دولار، فضلاً عن حصول مصر على 20% من عوائد البطولة التي يحصل عليها الاتحاد الإفريقي والتي بلغت 83 مليون دولار.