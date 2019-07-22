أين ذهب قادة "أبل" بعد إطلاقهم أول آيفون في 2007؟

إذا قمت بشراء أحد منتجات "أبل" سواء الكمبيوتر الشخصي ماك أو آيبود أو آيفون أو آيباد، فإن الفضل يرجع إلى مجموعة من الرجال الذين أطلقوا هاتف آيفون في 2007، المتواجدين في الصورة.

تغير قادة آبل بصورة كبيرة منذ ذلك الحين، وهناك اثنان منهم فقط ما زالا في الشركة حتى الآن وهما، فيل شيلر المتواجد في أقصى يسار الصورة، وإيدي كيو في أقصى اليمين.

ويشغل شيلر حاليا، منصب نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي في أبل، وبدأ رحلته مع الشركة منذ عام 1997، وهو العام الذي عاد فيه ستيف جوبز إلى الشركة التي أسسها، وقادها إلى نهضتها الثانية. ويلعب شيلر حاليا دورا كبيرا في حفلات إطلاق منتجات أبل، بما في ذلك حفلة إطلاق منتجات آيفون، وفقا لبيزنيس انسايدر.

أما توني فاديل، فقد ترك أبل عام 2008، وقال وقتها إن الاستقالة لأسباب شخصية. وكان أول تعامل لفاديل مع أبل كمقاول. وفي أواخر عام 1990 حاول بناء شركة خاصة به تعمل في مجال الإلكترونيات تسمى فيزي، لكنه فشل في الحصول على تمويل. وفي عام 2001، جاء إلى أبل للمساعدة في تصميم جهاز آيبود، وفي أبريل من نفس العام أصبح مديراً أول لقطاع الآيبود و"المنتجات الخاصة". وفي عام 2006، أصبح فاديل نائبا أول لرئيس مجلس إدارة لقطاع الآيبود. وبعدها بعامين ترك أبل.

وأخذ فاديل جولة حول العالم، واكتشف خلالها أن الناس يعانون من توفير الطاقة داخل منازلهم، ليقوم بتطوير خطة عمل ليؤسس بها شركة نيست لاب، والتي شاركه في تأسيسها زميله السابق في أبل مات روجيرز. وبعد ستة أعوام ترك فاديل الشركة، ويعمل حاليا مستشارا في إحدى شركات الاستثمار والتي يقدم خلالها استشاراته للمهندسين والعلماء الذين يعملون في قطاع التقنية.

وأعلن جوني إيف في يونيو الماضي أنه سيترك أبل. وعرضت الشركة عليه العمل في 1992 بقسم التصميمات، وبعدها بأربع سنوات أصبح ايف رئيسا لقسم التصميمات، لكن ايف قال وقتها إنه لم يكن سعيدا بعمله، إلا أن كل شيء تغير بعد عودة جوبز إلى الشركة، وعكف الاثنين على تصميم أغلب المنتجات الشهيرة لأبل في التاريخ مثل آي ماك، وآيفون وآيباد.

وأعلنت أبل في 27 من يونيو الماضي أن ايف سوف يترك أبل ليؤسس شركة باسم "لف فروم" وستكون أبل أحد زبائنها.

وفي الصورة في الأعلى أيضا ستيف جوبز الذي توفي في الخامس من أكتوبر 2011، بأحد أنواع سرطان البنكرياس النادر.

وترك سكوت فورستال أبل في عام 2013، بعد أن صمم تطبيق خرائط أبل وأصبح هذا التطبيق جزءاً أساسياً من نظام أبل منذ إصداره السادس في عام 2012. وعمل فورستال منذ ذلك الحين كمستشار للعديد من المشاريع الناشئة، لكنه عاود الظهور في عام 2015، عندما أعلن أنه شارك في شركة "برودواي الموسيقية"، والتي فازت منتجاتها بخمس جوائز توني. ويعمل حاليا فورستسال كمستشار لشركة سناب.

ولا يزال يعمل ايدي كيو في شركة أبل، ويتولى منصب نائب أول لرئيس الشركة لبرامج الإنترنت والخدمات. وانضم كيو إلى الشركة في عام 1989، كمدير لهندسة البرمجيات، وتولى أيضا رئاسة فريق خدمة دعم العملاء. ويشرف كيو حاليا على أكبر برامج شركة أبل ومنها خرائط أبل وبرنامج الموسيقى الخاص بأبل، وأبل باي وآي كلود، وآيتيونز ستور.