كيف تتمكن من التركيز عندما تعمل من المنزل؟

قد يكون العمل من المنزل خياراً موفقاً لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذين لا يمكنهم الحصول على مكتب أو مساحة عمل مشتركة وكذلك الأمهات اللاتي لا يمكنهن ترك أطفالهن.

لكن مستوى الإنتاجية والتركيز يشكل التحدي الأكبر، بحسب العديد من مؤسسي هذه الأعمال، والذين استخلصوا بحسب تقارير مجموعة من النصائح تكون مفيدة لمن يفكرون بمثل هذا الخيار:

- تخصيص وقت لاستنشاق الهواء: يرى ستيوارت بروكس مؤسس شركة Blackbird Comms الخاصة للتسويق أن المشي لبضع دقائق في الحديقة أو على الشرفة يمكن أن ينشطك، ويحفز التفكير في حلول جديدة لبعض التحديات.

- من أجل التركيز، اضبط المنبه والتزم بـ 25 دقيقة مع تركيز كلي بنسبة 100% ثم خذ استراحة لمدة 5دقائق وابدأ من جديد.

- تغيير الملابس: تحذر لوسي سميث، التي تدير شركة الهدايا الخاصة بها من المنزل، من البقاء في البيجاما أثناء العمل، لأن الشعور بالاحترافية سيؤثر بشكل إيجابي على حالتك المزاجية وتركيزك.

- البدء مبكراً: الأوقات الأكثر إنتاجية من اليوم عادة ما تكون في وقت مبكر من الصباح أو في وقت متأخر من الليل، استفد من ساعات الصباح للتركيز على المهمات الدسمة، ودع أية مكالمات أو اجتماعات لفترة ما بعد الظهر.

- تخصيص مساحة للعمل: يمكن أن تكون زاوية أو طاولة في المنزل أو المقهى المجاور لبيتك، واحرص أيضاً على اختيار كرسي مريح، فبحسب رئيس العائدات في منصة Flock فإن اختيار نفس مساحة العمل يضع العقل في الإطار الصحيح للإنتاج.

- اختيار بعض المهام المنزلية كالغسيل أو الاعتناء بالطفل كمنبه: فمثلاً حدد وقتا للرد على بريدك الإلكتروني قبل انتهاء عمل الغسالة، أو الانتهاء من كتابة عرض للمنتج أثناء قيلولة طفلك.

- حضر وجبات الغداء أو العشاء قبل ليلة

- تجنب تصفح وسائل التواصل الاجتماعي: اغلق الإخطارات، واخرج من حساباتك.

- دع التلفاز يعمل بصوت خافت في الخلفية: يرى الكاتب إريك ديفاني أن هذه الخدعة ساعدتهُ كثيراً في إتمام مهامه اليومية لكسر الروتين والهدوء عند العمل من المنزل.

- اختر وقتاً معيناً للانتهاء من عملك، واضبط المنبه قبل وقت الانتهاء لتذكيرك بإنهاء المهام المهمة بسرعة وحفظ الملفات.