البلايستيشن مضيعة للوقت؟.. ليس لمن ربحوا 30 مليون دولار

تحولت الألعاب الإلكترونية إلى رياضات إلكترونية بعد قيام المطورين بإطلاق العديد من البث المباشر للمباريات والمنافسات على مستوى العالم، آخرها بطولة كأس العالم لـ Fortnite التي قدمت ما مجموعه 30 مليون دولار من الجوائز.

واختتمت لعبة الـ Fortnite أول بطولة كأس عالم إلكتروني في استاد "آرثر آش" للتنس في نيويورك، حيث حاول أكثر من 40 مليون لاعب التأهل عبر منافسة على الإنترنت دامت 10 أسابيع للفوز بما مجموعه 30 مليون دولار من الجوائز التي تعد الأكبر في حدث للرياضات الإلكترونية حتى الآن، لكن 100 متسابق فقط تأهلوا إلى النهائيات.

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وحصل Kyle Giersdorf البالغ 16 عامًا من ولاية بنسيلفينيا، على الجائزة الكبرى بقيمة 3 ملايين دولار، بعد تصدره قائمة اللاعبين الفرديين، وهي أكبر جائزة على الإطلاق في دورة للرياضات الإلكترونية.

كما حصل جميع المتسابقين النهائيين على خمسين ألف دولار على الأقل، وأصبح كل من الفائز في المركز الثالث والرابع من أصحاب الملايين.

في المركز الخامس حصل تياجو لاب من الأرجنتين البالغ من العمر 13 عامًا على 900 ألف دولار، وهو غير الأميركي الوحيد الذي وصل إلى المراكز الخمسة الأولى، وبشكل عام، فإن 13 عاما هو الحد الأدنى لدخول المنافسة في كأس العالم للفورتنايت.

بالنسبة للأشخاص الذين لم يلعبوا اللعبة مطلقًا، تتضمن Fortnite إسقاط 100 لاعب على جزيرة، حيث يتعين عليهم العثور على الأسلحة، وبناء قواعد ومحاولة القضاء على المنافسين حتى يبقى لاعب واحد فقط.

ونموذج عمل لعبة الـ Fortnite يقوم على إطلاق اللعبة مجاناً، ثم بيع مستلزمات للعب ببضع سنتات خلال اللعبة، بدلاً من دفع نحو 60 دولاراً للشراء اللعبة مسبقاً كما جرت العادة في ألعاب أخرى.

وهذا النموذج جذب 200 مليون لاعب وعوائد بـ 2.4 مليار دولار، وأرباح شهرية تجاوزت الـ 300 مليون دولار للجهة التي أطلقتها ePIC GAMES.