آبل تستقطب كبار "نجوم هوليوود" في برنامجها الخاص الأول

تشتد المنافسة في قطاع خدمات البثّ الحي للمحتوى الرقمي والفيديو حسب الطلب، مع استعداد آبل لإطلاق خدمة TV+ لتنافس بذلك Netflix و Disney و AT & T .

وقد بدأت آبل هذه الرحلة عام 2017 مع تعيين اثنين من كبار التنفيذيين في سوني بيكتشرز.

وقد رفعت الشركة الأميركية ميزانيتها لإنتاج محتوى أصلي خاص بها في العام الأول من مليار دولار إلى 6 مليارات دولار وفقًا لمصادرFINANCIAL TIMES.

وللترويج لهذه الخدمة وجذب الأنظار، أنفقت آبل مئات الملايين من الدولارات على مسلسل جديد مرصع بالنجوم، من بينهم جنيفر أنيستون وريس ويذرسبون وستيف كاريل تحت عنوان The Morning Show .

وتتوقع مصادر مطلعة أن تزيد تكلفة كل حلقة من المسلسل عن تكلفة الموسم الأخير من Game of Thrones التي وصلت إلى 15 مليون دولار لكل حلقة.

مع ذلك، تبقى ميزانية آبل أقل بكثير من نيتفليكس التي من المتوقع أن تنفق 15 مليار دولار من النقد على المحتوى هذا العام، لكن آبل تقدم شروط دفع أكثر سخاء تساعدها على الفوز بصفقات هوليوود.

فعلى عكس Netflix ، التي تدفع غالبًا لمنتجي المحتوى على مدار عدة أعوام بعد البث، فإن Apple تدفع في وقت مبكر في عملية الإنتاج، وفقًا لأشخاص مطلعين على النهج الذي تتبعه الشركة.

ومن المتوقع أن تطلق آبل خدمة TV + الجديدة خلال الشهرين المقبلين في محاولة لاستباق إطلاق ديزني بلس التي أكدت أنها ستبدأ في الولايات المتحدة في الثاني عشر من نوفمبر.

ومن بين المروجين لخدمة آبل Oprah Winfrey و Steven Spielberg.



وقد أكدت آبل أنها ستطلق محتوى جديد شهريا بعد إطلاق الخدمة في 100 دولة.

هذا وتعتزم آبل تحقيق نحو 50 مليار دولار من الخدمات التي تقدمها بحلول 2020 لتخفيف اعتمادها على أجهزة آيفون.