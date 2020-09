11 مليار دولار إيرادات 8 أفلام الأكثر دخلا في 2019

بلغت إيرادات أكثر 8 أفلام دخلاً في العالم خلال العام الجاري 10.93 مليار دولار، واستحوذت الأفلام التي أنتجتها شركة والت ديزني استديو على 81.7% من إجمالي تلك الإيرادات.

وأنتجت كل من شركتي والت ديزني استديو وسوني بكتشرز، ووارنر برذرز، الأفلام الثمانية الأكثر إيراداً خلال العام الحالي، وفقاً لإحصائيات موقع ستاتيستا على إيرادات الأفلام في العالم منذ مطلع العام الجاري، حتى منتصف الشهر الماضي.

وأنتجت والت ديزني 6 أفلام من إجمالي الأفلام المتصدرة لإيرادات التذاكر العالمية، ودرت دخلاً بلغ 8.74 مليار دولار، فيما أنتجت سوني بكتشرز فيلماً واحداً بين الأفلام الثمانية بإيرادات بلغت 1.13 مليار دولار، وأنتجت وارنر برذرز فيلما واحدا بإيرادات بلغت 1.106 مليار دولار.

وجاء في المركزين الأول والثاني فيلما المنتقمون - نهاية اللعبة " Avengers-endgame"، والأسد الملك " The Lion King" بإيرادات بلغت 2.8 مليار دولار و1.66 مليار دولار على التوالي، وهما من إنتاج شركة والت ديزني استديو. وحل فيلم الرجل العنكبوت – بعيد عن الوطن " Spider-Man: Far From Home" في المركز الثالث بإيرادات بلغت 1.13 مليار دولار، من إنتاج شركة سوني بكتشرز.

وجاء فيلما كابتن مارفل "Captain Marvel"، وحكاية لعبة 4 "toy story 4"، في المركزين الرابع والخامس، بإيرادات بلغت 1.13 مليار دولار، و1.07 مليار دولار على التوالي، وهما من إنتاج شركة والت ديزني. وجاء فيلم الجوكر "joker"، من إنتاج وارنر برذرز، في المركز السادس، بإيرادات بلغت 1.06 مليار دولار.

وحل فيلم علاء الدين " Aladdin"، وفروزن 2 " Frozen 2 "، وهما من إنتاج والت ديزني، في المركزين السابع والثامن، بإيرادات بلغت 1.05 مليار دولار، و1.03 مليار دولار على التوالي.