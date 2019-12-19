عقارات ساحرة بأسعار "فلكية" تشغل أذهان البريطانيين

تبيّن أن البريطانيين انشغلوا في العام 2019 بعدد من العقارات الساحرة ذات الأسعار الفلكية، بحسب ما كشف الموقع العقاري الأهم في بريطانيا عن العقارات الأكثر مشاهدة من قبل البريطانيين طوال العام، وهي عقارات فارهة في الخارج.

وكشفت شركة "رايت موف" التي تمتلك الموقع العقاري الأشهر في بريطانيا، عن العقارات الخمسة التي كانت أكثر مشاهدة خلال العام 2019 من قبل البريطانيين، ويتبين أنها عقارات فارهة جدا وغالية الثمن وموجودة في أماكن غير متوقعة من العالم.

أما أكثر العقارات مشاهدة بحسب ما اطلعت "العربية نت"، فهي جزيرة "كولباتش" والتي تقع على السواحل الشرقية لكندا، وهي جزيرة صغيرة تبلغ مساحتها 60 هكتاراً فقط، مغطاة بغابة ساحرة وساحل هادئ ولا يمكن الوصول اليها إلا بواسطة قارب أو طائرة مروحية، أي أنها شبه معزولة.

ولا يوجد في جزيرة "كولباتش" سوى منزل سكني واحد، وهو عبارة عن قصر يتكون من 11 غرفة نوم، وهو قصر مصمم وفقا للطراز التقليدي، كما أنه مؤثث بالصنوبر الذهبي الغني والمواقد الحجرية.

ويحل في المركز الثاني من حيث المشاهدة "مزرعة كاليفورنيا التقليدية"، وهي مزرعة ساحرة تقع في ولاية كاليفورنيا الأميركية، على سفوح تلال مطلة على مدينة سانتا بربارا الساحلية.

والمزرعة الساحرة والفارهة تحتوي على مسبح واسطبلات للفروسية وأماكن لتخزين المشروبات، ويقول عارضوها إنها مكان مثالي للهروب من ضغوط الحياة اليومية.

وجاء في المرتبة الثالثة أحد منازل نيويورك الفخمة، وهي عبارة عن شقة سكنية فارهة واجهتها من الزجاج المقاوم للرصاص وتقع في مكان استراتيجي، ضمن مبنى مكون من سبعة طوابق مجهز بأسلوب عصري وراقي ويتمتع بإطلالة جذابة على مدينة نيويورك.

أما في المركز الرابع فحلت فيلا يُطلق عليها اسم "موانا" وتقع على سواحل إسبانيا الجنوبية وتوصف بأنها من أكثر الأماكن فخامة في العالم، وأهم ما يميزها أنها تطل على المحيط من كافة الجوانب ومن كل الاتجاهات. وكان في العام 2010 موقعا لتصوير أحد أشهر المسلسلات الدرامية العالمية.

وأخيراً جاء في المركز الخامس جزيرة "ليتل بايب كاي"، وهي جزيرة خاصة صغيرة في جزر "البهاما"، وتضم هذه الجزيرة الصغيرة والساحرة العديد من العقارات وليس مسكن واحد فقط، وهي معروضة للبيع بالكامل مقابل 64 مليون جنيه استرليني فقط (83 مليون دولار أميركي).