بين فيتنام و"البن".. قصة 6 مليارات دولار وأسواق آسيا

تهدف فيتنام أكبر منتج ومصدر لحبوب قهوة الروبوستا في العالم.. إلى مضاعفة قيمة صادراتها السنوية من القهوة إلى6 مليارات دولار في العقد المقبل، وتحويل معظم الانتاج المحلي إلى قهوة سريعة التحضير تقدم للأسواق الآسيوية مباشرةً بدلا من العمل تحت علامة نستله!

تهدف هذه الخطوة الوصول إلى الأسواق الآسيوية الأسرع استهلاكاً للبن في العالم، حيث بدأ العديد من المستهلكين في التوجه لشرب القهوة وخاصة جيل الألفية، وكذلك تساهم هذه الخطوة في عزل أسعار حبوب الروبستا عالية الكافيين عن سوق لندن.

خاصة بعد انخفاض أسعار عقود حبوب الروبوستا الآجلة في لندن بنسبة 11% عام 2019 على إثر ارتفاع الإنتاج من فيتنام، أكبر منتج ومصدر لحبوب الروبوستا في العالم.

هذا ويمكن لفيتنام الاستفادة من موقعها الجغرافي وانخفاض تكاليف الانتاج للحصول على عوائد مرنة أكثر في الأسواق المجاورة.

وتهدف شركةIntemex الفييتنامية إلى تجاوز شركة نستله كأكبر مورد للقهوة الفورية في فيتنام من خلال رفع انتاجها السنوي بخمسة أضعاف إلى 20 ألف طن خلال السنوات الخمس المقبلة

ووفقًا لوزارة الزراعة، تهدف فيتنام إلى مضاعفة قيمة صادراتها السنوية من البن إلى 6 مليارات دولار في العقد المقبل.

تتضمن الخطة زيادة حجم حبوب القهوة الخضراء المستخدمة في قطاع معالجة القهوة المكثفة بنسبة 30% إلى 40% من إجمالي الناتج في البلاد من 10% الحالية، وتقليص كميات حبوب القهوة الخضراء المتاحة للتصدير.