تعرف على أطول مصعد في العالم.. يحملك إلى قمة جبل في 1.23 دقيقة

يقع أطول مصعد خارجي في العالم في إحدى الغابات الصينية، ملصقا بأحجار أحد جبال الغابة التي تشتهر بأعمدة الحجر الرملي المذهلة التي ألهمت صانعي فيلم أفاتار.

يصل ارتفاع المصعد، الذي أطلق عليه اسم بايلونغ "Bailong" إلى 1070 قدما، ويضم ثلاثة غرف متلاصقة بجوار بعضها البعض، وكل غرفة مكونة من طابقين. وتحتوي كل غرفة على مستشعر للزلازل بهدف التأكد من سلامة الزوار. وتصل الطاقة القصوى للمصعد 4900 كيلوغرام، ويستطيع حمل ما يتراوح بين 50 إلى 64 شخصا.

ويقع المصعد في حديقة الغابات الوطنية بمدينة زانغجياجي بالصين في مقاطعة خونان. وتشتهر هذه الحديقة بأعمدة الحجر الرملي التي ظهرت في فيلم أفاتار.

وبدأت الصين في إنشاء المصعد في عام 1999 بتكلفة تبلغ 20 مليون دولار وجرى افتتاحه للجمهور في 2002، ويستطيع المصعد الوصول إلى قمة الجبل المثبت عليه في دقيقة و32 ثانية.