مؤسس فيسبوك الملياردير يبحث عن شاشة تلفزيون رخيصة!

لم تمنعه ثروته البالغة نحو 77 مليار دولار عن البحث عن أفضل العروض في موسم التخفيضات خلال أعياد الميلاد، حيث التقطت صور لمؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ وزوجته يتسوقان عشية أحد أيام شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي في متجر كوستكو الذي كان يقدم مجموعة من العروض على منتجاته.

والتقط أحد المتسوقين صورة لمارك رفقة زوجته بينما كان الزوجان يستعرضان أجهزة التليفزيون في المتجر الذي يقع بولاية كاليفورنيا الأميركية بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن البريطانية".

وقال الشخص الذي التقط الصورة للصحيفة البريطانية إن الزوجين اعتادا التسوق في المتجر مضيفا أن عربة التسوق كانت فارغة بالكاد حين التقط الصورة فيما بدا أنها كانت اللحظات الأولى لهم بالمتجر.

وفي ذات السياق، ذكر موقع "TMZ" المتخصص بتتبع أخبار المشاهير إن كلا الزوجين تسوقا أيضا في أحد محلات الملابس الشهير التي تشتهر بتقديم حسومات على منتجاتها وهو متجر "Ross dress for less".

الصحيفة البريطانية نقلت عن ملتقط الصورة أيضا أن الزوجين لم يمانعا التقاط الصور التذكارية مع المتسوقين في أجواء سادتها روح الود.

يذكر أن مؤسس فيسبوك تبرع في 2015 وزوجته بريسيلا تشان بنحو 99% من ثروتهم بعد أن رزقا ببنت أسموها ماكس.