هذه إيرادات أكبر 10 أندية كرة قدم عالمية

بلغت عوائد أكبر 10 أندية من حيث الإيرادات على مستوى العالم، خلال موسم 2018/2019، نحو 7 مليارات دولار وفقاً لموقع "ستاتيستا".

واستحوذت فرق الدوري الإنجليزي الممتاز على نصف القائمة التي خلت من أي فرق باستثناء الأوروبية. وضمت القائمة فريقين بالدوري الإسباني اللذين تصدرا قائمة الإيرادات.

وجاء نادي برشلونة على رأس القائمة، بعد أن وصلت إيراداته إلى 840.8 مليون يورو (933.3 مليون دولار)، تلاه غريمه التقليدي ريال مدريد بإيرادات بلغت 757.3 مليون يورو (840.6 مليون دولار).

ومن الدوري الإنجليزي الممتاز، احتل مانشستر يونايتد المرتبة الثالثة، بإيرادات بلغت 711.5 مليون يورو، تلاه بايرن ميونخ من ألمانيا في المرتبة الرابعة، بإيرادات 660.1 مليون يورو، ثم باريس سان جيرمان في المرتبة الخامسة بإيرادات 635.9 مليون دولار، ثم مانشستر سيتي في المرتبة السادسة بـ 610.6 مليون يورو.

وحل ليفربول في المرتبة السابعة، بإيرادات 604.7 مليون يورو، ثم توتنهام بإيرادات 521.1 مليون يورو، وفي المرتبة التاسعة نادي تشلسي بـ 513.1 مليون يورو، وأخيرا يوفنتوس الإيطالي بـ 445.6 مليون يورو.