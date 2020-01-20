يخطط لإرسال مليون شخص..هل ينجح "ماسك" في احتلال المريخ؟

يخطط قطب الأعمال الأميركي إيلون ماسك لإرسال نحو مليون شخص إلى المريخ بحلول 2050 بحسب تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، نشرها موقع "بيزنيس إنسايدر".

ووضع ماسك جدولا زمنيا لنقل الأشخاص إلى الكوكب الأحمر من خلال إطلاق 1000 رحلة سنويا وتسيير نحو 3 رحلات يوميا لنقل نحو مليون إنسان.

وأعلن ماسك قبل نحو عامين عن خططه لإرسال البشر إلى المريخ باستخدام مركبته الفضائية "سبيس إكس"، وأظهرت صور نشرها في حينها ما يشبه المستعمرة التي سيعيش بها البشر والمغطاة بشكل كامل مع اعتمادها على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء.

Crew Dragon separating from Falcon 9 during today’s test, which verified the spacecraft’s ability to carry astronauts to safety in the unlikely event of an emergency on ascent pic.twitter.com/rxUDPFD0v5 — SpaceX (@SpaceX) ١٩ يناير ٢٠٢٠

وتعمل المركبة الفضائية التي يعمل ماسك على تصميمها 22 صاروخا لدعم الرحلة الطويلة حول المركبة التي سيبلغ طولها نحو 118 مترا، بحسب ما ذكره موقع "بيزنيس إنسايدر".

وقال ماسك في سبتمبر الماضي إنه يأمل أن يتم إطلاق المركبة إلى المدار بحلول منتصف العام الجاري أو أخر العام على أقصى تقدير.

وتأتي تلك التصريحات، بعد انفجار النموذج الأولي الذي يحمل مركبة ستار شيب في وقت سابق من نوفمبر الماضي في موقع التجارب التابع للشركة في قرية بوكا شيكا بولاية تكساس، إذ أظهرت لقطات الفيديو انفجارا أصاب الجزء الأسطواني من الصاروخ مع تصاعد الدخان.

Dragon’s trunk has deployed pic.twitter.com/bxRPYGpJTx — SpaceX (@SpaceX) ١٩ يناير ٢٠٢٠

وحاولت الشركة في حينها التقليل من أهمية الانفجار وقالت إنه لم تقع إي إصابات في صفوف موظفي الشركة.

وستواجه طموح ماسك أيضا عقبات أخرى تتمثل في الإجراءات التنظيمية والأمنية المتعلقة بإطلاق الصاروخ إلى جانب عوامل الأمان التي تلقت ضربة بعد انفجار الصاروخ في وقت سابق من العام الماضي.