"CFA" تغير معايير الامتحانات .. تقلص عدد الأسئلة وتحافظ على درجة الصعوبة

يتسابق آلاف المحللين الماليين إلى قاعات الاختبار في 87 دولة ليتنافسوا على لقب المحلل المالي المعتمد الممنوحة من مؤسسة Chartered Financial Analyst ، وهو رمز التميز المهني في المجتمع الاستثماري العالمي.

لكن بعد 57 عاما من انطلاقه، سيشهد اختبار الـCFA أكبر تغيير، إذ قرر معهد المحللين الماليين المعتمدين بالولايات المتحدة الأميركية إجراء امتحان المستوى الأول إلكترونيا ابتداء من العام المقبل، في خطوة تعكس ممارسات مكان العمل بشكل أفضل، بينما تسمح بتحديث الامتحان وزيادة الوصول إلى المزيد من المرشحين.

وبموجب النظام الجديد، سيزور المرشحون المراكز المخصصة لاختبار المستوى الأول أربع مرات في السنة بدلا من مرتين في فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر.

وبحسب المديرة التنفيذية للمعهد Margaret Franklin سيحافظ الامتحان على صعوبته، وسيغطي موضوعات متطابقة بنفس العمق والاتساع وهي المعايير الأخلاقية والمهنية والأساليب الإحصائية والاقتصاد وإعداد وتحليل القوائم المالية واستثمارات الأسهم وتمويل الشركات واستثمارات الدخل الثابت والمشتقات المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية والاستثمارات البديلة.

وسيتم تقليص عدد الأسئلة بنسبة 25% إلى 180 سؤالا، بدلا من 230 سؤالا في امتحان مدته ست ساعات مع المحافظة على معايير نجاح مماثلة للنظام القديم.