أغنياء الإمارات الأعلى دخلاً في العالم.. كم يبلغ؟

قد لا تستطيع أن تنضم إلى فئة الـ 1% الأكثر دخلا في الإمارات، والتي تعتبر من أعلى الفئات التي تحصل على رواتب في العالم لكن يمكنك أن تنضم إلى تلك الفئة في الصين أو الهند حيث يتطلب الأمر راتبا أقل لتنضم لهذه الطبقة المحظوظة.

وتشير الـ 1% إلى الفئة الأغنى في أي دولة، حيث تغطي من هم أكثر مالا ونفوذا، بدءا من المهنيين إلى المليونيرات، لكن انضمامك إلى القائمة يتوقف بصورة كبيرة على الدولة التي تعيش بها.

فلكي تنضم إلى تلك الفئة في الإمارات مثلا، تحتاج إلى دخل يقدر بنحو 922 ألف دولار سنويا، وهو ما يعادل 12 ضعف الدخل الذي تحتاج أن تجنيه سنويا في الهند والذي يقدر بنحو 77 ألف دولار شهريا وذلك للانضمام إلى قائمة الـ 1% هناك.

وفي الكثير من دول العالم المتقدمة، قد يؤهل الدخل الذي يتراوح بين 200 ألف إلى 300 ألف دولار شهريا، صاحبه للانضمام إلى فئة 1%.

وعدم المساواة لا تقتصر على الفقراء والأغنياء، بل هناك تفاوت كبير بين أعضاء فئة الـ 1%، وفقا لموقع بلومبيرغ.

وبينما يتطلب الأمر منك لتنضم إلى تلك الفئة في أميركا أن تحصل على راتب سنوي يقارب 500 ألف دولار، ستحتاج أن يصبح راتبك مليوني دولار سنويا لتنضم إلى فئة 0.1%، وقد تحتاج إلى 10 ملايين دولار لكي تصبح بين فئة الـ 0.01%.

وتعد الإمارات في المرتبة الأولى من حيث الدخل الذي يحتاج إليه الفرد لينضم إلى قائمة الـ 1% بدخل سنوي يبلغ 922 ألف دولار، وفي المرتبة الثانية تأتي سنغافورة بدخل سنوي يبلغ 722 ألف دولار، والولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بدخل يبلغ 488 ألف دولار سنويا.

وتأتي البحرين في المرتبة الرابعة بدخل سنوي يبلغ 485 ألف دولار، وبريطانيا خامسا بدخل 248 ألف دولار، ثم أستراليا سادسا بـ 246 ألف دولار، وكندا سابعا بـ 201 ألف دولار، وجنوب إفريقيا في المركز الثامن بـ 188 ألف دولار، والصين في المركز التاسع بـ 107 آلاف دولار، والهند في المركز العاشر بـ 77 ألف دولار.