طائرات صينية تجذب الركاب .. سعر الرحلة 13 دولاراً

دفع تأثير انتشار فيروس كورونا، شركات طيران صينية إلى طرح عروض للسفر بأسعار متدنية جداً في محاولة منها لتعويض أعداد المسافرين المتناقصة.

وطرحت شركة "Juneyao Airlines" عرضاً لرحلتها من شنغهاي إلى مدينة شنغدو بـ 13 دولاراً فقط للاتجاه الواحد علماً أن الرحلة تستغرق ثلاثة ساعات ونصف.

ومن المتوقع أن تضيف شركات الطيران الصينية الأسبوع الحالي أكثر من ثلاثة ملايين مقعد، أغلبها للرحلات الداخلية وذلك بعد أن أوقفت هذه الشركات العديد من رحلاتها بسبب انتشار الفيروس.

واتجهت شركات طيران عالمية نحو التحذير من تراجح حاد في الإيرادات في وقت طالبت بعض الشركات موظفيها بالحصول على إجازات حتى تنتهي الأزمة.