سرقة 3 لوحات فنية نادرة من أوكسفورد.. عمرها  نحو 400 عام

نجح لصوص في سرقة 3 لوحات فنية تاريخية في بريطانيا من بينها لوحة للفنان الشهير فان دايك يعود عمرها إلى نحو 400 عام، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وعملية السرقة التي تمت خلال معرض للأعمال الفنية النادرة في وقت سابق من مطلع الأسبوع في جامعة أوكسفورد البريطانية داخل كلية كنيسة المسيح يعتقد أنها جرت من خلال أسطح المبنى لتفادي أجهزة الإنذار الداخلية بحسب ما ذكرته الصحيفة.

ويعود تاريخ لوحة فان دايك إلى العام 1616، في وقت تمت سرقة لوحتين أخريين يعود تاريخهما إلى العام 1580و1640 لرسامين من إيطاليا بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وفي العام قبل الماضي، بيعت إحدى لوحات فان دايك مقابل نحو 3 ملايين دولار، فيما يعتقد أن قيمة اللوحة التي تمت سرقتها تبلغ نحو 1.5 مليون دولار بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الشرطة البريطانية إنها بصدد إجراء تحقيق موسع عن عملية السرقة، وناشدت المساعدة من خلال تزويدها بأي لقطات لكاميرات المراقبة ربما تسهم في حل غموض الحادث.