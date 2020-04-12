الراحل سلطان العذل.. كيف تجاوز المرض وأدار هذه الشركات؟

بعد معاناة طويلة مع مرض "التصلب اللويحي" استمرت لأكثر من 23 عاماً، توفي اليوم، رجل الأعمال السعودي، سلطان العذل.

يعد رجل الأعمال "العذل" صاحب قصة نجاح ملهمة، حيث تمكن من مواجهة المرض واستطاع تحقیق نجاحات بعدد كبیر من الشركات تحت إدارته أھمھا فروع "فیديكس" و"دانكن دوناتس".

استطاع "العذل" الذي يعد أحد رجال الأعمال البارزين في السعودية، بعدما تمكن من مواجهة مرض التصلب الضموري العضلي، بطموحاته ورغبته وإصراره على النجاح، أن يواصل مسيرته على الرغم من أنه وخلال 23 عاماً لم يعد لديه إلا حاستي السمع والبصر للاعتماد عليهما في حياته.

وعلى الرغم من كل الصعوبات التي عاش فيها، إلا أنه تمكن من إدارة عدة شركات في مجالات متنوعة، يعمل فيها أكثر من 10 آلاف موظف وموظفة.

تعلم رجل الأعمال سلطان العذل في معهد العاصمة بمدينة الرياض حتى المرحلة الثانوية، ثم أكمل دراسته الجامعية في الولايات المتحدة الأميركية في مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون بجامعة بورتلاند في كلية الهندسة، وحصل على درجة البكالوريوس تخصص الهندسة الكهربائية.

وكانت رسالته الجامعية عن المفاعلات الذرية وحصل عليها بتقدير امتياز، ثم حصل على شهادة في تنظيم الوقت، كما التحق بمركز "كوفي" لتنمية المهارات القيادية، ثم حصل على شهادة في المتغيرات والمبادئ المحورية القيادية في القرن الحادي والعشرين في مركز فرانكلن كوفي.

بدأت قصة مرضه في عام 1997 وأفقده المرض القدرة الكاملة على الحركة والنطق باستثناء حركة العينين والشفتين، بل إنه يتنفس من خلال أنبوب تنفسي موصول بجهاز تنفسي صناعي ويتغذى بواسطة أنبوب تغذية يصل إلى المعدة بفتحة، وعلى الرغم من كل هذه الصعاب.

إلا أنه استطاع أن يتغلب على ظروفه الصحية بالإصرار والصبر وتمكن من ممارسة حياته الأسرية والعملية بكل تفوق.

بدأ مشوار رجل الأعمال سلطان العذل العملي قبل أن يمرض وذلك بتأسيس شركة سمسا فيديكس للشحن السريع في عام 1994، حيث اتسعت شركته لتقدم خدماتها لكافة القطاعات حتى أصبحت من أكثر الشركات نموا وانتشارا، حتى إنها أصبحت أوسع شبكة توصيل تخدم أكثر من 200 مدينة وقرية في المملكة، إضافة إلى أسطول سيارات كبيرة يزيد عن 1000 سيارة تجوب جميع أنحاء البلاد على مدار الساعة لتقديم خدمات الشحن، وعالميا تصل خدماتها إلى أكثر من 200 دولة حول العالم.

في عام 1996 كانت الانطلاقة الأولى لسلسلة محلات "دانكن دوناتس" في الرياض ومنها إلى باقي أنحاء المملكة، وجاءت الفكرة حينما كان سلطان العذل في أميركا حيث أعجب بفكرة تقديم الدونات بطعمها الرائع، فجاءت من هنا الفكرة للتعاقد مع الشركة والحصول على الامتياز الحصري والتوكيل لاسم "دانكن دوناتس"، كما قام أيضا بتأسيس شركة "مأكل" العالمية المحدودة في عام 2009 وهي الشركة المتخصصة في مجال التغذية.

حتى قبل وفاته، كان "العذل" يدير شركات "سمسا" للنقل السريع المحدودة (فيديكس)، شركة "شهية" المحدودة (دانكن دوناتس)، والشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة المحدودة (أمنكو)، وهو أيضا عضو مجلس إدارة الشركة السُعُودية للتصدير، وعضو مجلس إدارة شركة "الرملة" للخدمات الطبية المحدودة (مركز العليا الطبي)، وشركة مَنْصُور جنرال داينامك.

لم يتوقف طموح وإبداع سلطان العذل عند هذا الحد فقط، بل استطاع أن يطوع حاسة البصر في تأليف الكتب، فعلى الرغم من حالته الصحية إلا أنه قام بتأليف كتاب عن تاريخ أسرته مستخدماً جهازا خاصا بمصابي هذا المرض. كما كان له عدد من المؤلفات الأخرى ككتاب الإنسان والكوارث، ومجموعة من الأدلة المهنية الإدارية والفنية المتخصصة.