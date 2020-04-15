ثري يكسب 24 مليار دولار خلال شهور رغم خسائر كورونا

تراجع عدد أثرياء العالم لعام 2020 بنحو 58 مليارديرا، ليصل عددهم خلال العام الجاري إلى 2095 ثريا.

وأظهرت بيانات فوربس، أن قيمة ثروات 51% من أثرياء العالم المدرجين في قائمة العام الجاري تراجعت بواقع 700 مليار دولار، لتنخفض إلى 8 تريليونات دولار مقارنة بعام 2019.

واحتفظ جيف بيزوس بموقعه كأغنى أثرياء العالم للعام الثالث على التوالي، رغم حصول زوجته السابقة ماكينزي بيزوس على حصة من أسهمه في أمازون بقيمة 36 مليار دولار في تسوية الطلاق الصيف الماضي.

وبلغت ثروته 138 مليار دولار بدعم من ارتفاع أسهم أمازون بنسبة 15% منذ بداية 2019. وبحسب مؤشر وكالة بلومبرج للمليارديرات فقد ارتفعت قيمة ثروة بيزوس منذ بداية العام بمقدار 24 مليار دولار.

واستحوذت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة على الأضواء وسط انتشار جائحة كورونا، ويعكف موظفوها الذين يعملون بدوام جزئي وكلي وعددهم 100 ألف شخص على تلبية الطلب المتزايد للمستهلكين وسط تطبيق سياسات الحجر المنزلي والاعتماد بشكل أساسي على التسوق الإلكتروني.

وحافظ بيل غيتس أيضا على لقب ثاني أغنى أثرياء العالم بعد بيزوس، يليه عملاق السلع الفاخرة بيرنار أرنو الذي أزاح وارن بافيت لأول مرة ليستحوذ على المركز الثالث في قائمة 2020.

وجاءت وريثة ثروة وول مارت، أليس والتون في صدارة السيدات الثريات، وحلت في المرتبة التاسعة بالقائمة بثروة قدرت بنحو 54.4 مليار دولار. وضمت القائمة 241 سيدة، منهن 7 سيدات يتشاركن ثرواتهن مع أزواجهن أو أشقائهن أو أبنائهن.

ويعد تشين ينجلين من أكبر الرابحين في قائمة العام الحالي، وجاء في المرتبة 43 بصافي ثروة تقدر بنحو 18.5 مليار دولار، وقفزت ثروته بواقع 14.2 مليار دولار منذ 2019، على خلفية تضاعف أسهم شركته (Muyuan Foods) المقيدة في بورصة شنتشن بنحو ثلاث مرات بعد أن قلل انتشار إنفلونزا الخنازير في إفريقيا من إمدادات الخنازير لترتفع أسعارها بشكل كبير.

وخرج 276 مليارديرا من القائمة بسبب تعثر الأعمال، ومن أبرزهم آدم نيومان الشريك المؤسس في (WeWork). ومع ذلك، ضمت فوربس 278 وافداً جديدًا لقائمة هذا العام من 20 دولة، ومنهم إريك يوان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (Zoom Video Communications) الذي شهدت خدمات مكالمات الفيديو لشركته انتعاشة كبيرة بسبب عمل الكثيرين من المنزل. ولاتزال الولايات المتحدة هي صاحبة النصيب الأكبر من القائمة برصيد 614 مليارديرا، تليها الصين العظمى برصيد 456 مليارديرًا.