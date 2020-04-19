مهنة رائجة مع تعثر الشركات وإعادة هيكلتها.. تعرف عليها

يواجه المحامون والاستشاريون القانونيون كغيرهم، تبعاتِ توقفِ الأنشطةِ الاقتصادية وتجميدِ الشركاتِ لمشاريعها ونفقاتها غير القانونية، لكن مجالاتٍ جديدةً للأعمال انفتحت أمامَهم بفضل أزمة كورونا.

في بريطانيا مثلاً، مستشارو الديون والإعسار وإعادة الهيكلة يتلقون المكالمات، منذ السابعة والنصف صباحاً حتى منتصفِ الليل، بحسب شركة Quantuma الاستشارية، التي أعادت توزيع معظمِ موظفيها للعمل على قضايا إعادة الهيكلة والإعسار.

وتتوقع أيضًا أن تزيدَ عدد موظفيها بنسبة 15% لتلبية الطلب المتزايد على خِدماتِها.

وبحسب شركة دوف أند فيلبيس للاستشارات القانونية، لا يقتصرُ الأمر على القضايا المالية فقط بل تُقدم هذه الشركات أيضاً النصائحَ للشركات الكبيرة والأعمال الصغيرة للحد من المصاريف والاستفادة من المبادرات الحكومية.

وأكدت شركاتٌ قانونية في المنطقة أن قضايا مشابهة بدأت تطرقُ أبوابَها، إذ إن الشركات تطلب المشورةَ القانونيةَ في شأن إعلان الإفلاس أو الصلح الواقي وكيفية التعامل مع الموظفين ودفع الإيجارات في ظل إغلاق المتاجر، وما هي أفضل الخيارات أمام التجار المتعثرين.

كما تريدُ بعض الشركات أن تفهم ما إذا كان بإمكانها تأجيل أو تجنب التزاماتها تجاه الموردين والعملاء.

ويتوقع الخبراء أن يبلغَ نشاطُ شركات المحاماة والاستشارات القانونية أوجَه بعد التعافي من أزمة كورونا حيث ستشهدُ الشركاتُ زيادةً في حالات الإعسار.