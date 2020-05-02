قطعة من القمر للبيع.. ولكن السعر خيالي جداً

ربما يُصبح تحقيق حلم بعض الناس بأن تطأ أقدامهم على القمر أمراً سهل المنال وفي متناول اليد، لكن الثمن يبدو باهظاً، وهذه المرة ليس بالوصول إلى سطح القمر، وإنما بنزول قطعة من هناك إلى كوكب الأرض الذي يعيش عليه البشر، ويعاني من أسوأ جائحة في تاريخه الناشئة عن فيروس كورونا المستجد.

وفي واحدة من أغرب وأندر صفقات البيع حطت على الأسواق العالمية معروضة للبيع قطعة نادرة جداً تم انتزاعها من على سطح القمر، وهي ليست سوى صخرة حجرية لكن هذه الصخرة النادرة أغلى من الذهب، حيث إن الثمن المقدر لها هو مليونين ونصف المليون دولار أميركي، بحسب ما أورد تقرير نشرته صحيفة "مترو" البريطانية واطلعت عليه "العربية.نت".

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وبحسب المعلومات المنشورة فإن القطعة المعروضة للبيع هي "نيزك قمري" وهو في حقيقة الأمر صخرة مأخوذة من القمر ويبلغ وزنها 13.5 كيلو غراماً، أما ثمنها المقدر فهو مليوني جنيه إسترليني (2.5 مليون دولار أميركي).

ويقول العلماء إن هبوطها على كوكبنا ربما يكون قد نتج عن اصطدام كويكب أو مذنب بالقمر في وقت سابق، ما أدى إلى سقوط هذه الصخرة أو "النيزك" على الأرض ومن ثم تم العثور عليه وبات معروضاً للبيع أمام العامة.

ويحمل هذا النيزك القمري اسم (NWA 12691) ويسود الاعتقاد بأن هذا النيزك هو خامس أكبر صخرة تسقط من القمر على كوكب الأرض على الإطلاق. ويوجد حالياً على الأرض 650 كيلو غراماً فقط من الصخور القمرية، وهذه الصخرة هي واحدة من هذه الصخور المسجلة التي اكتشفها العلماء على كوكبنا.

وتوجد هذه الصخرة القمرية حالياً لدى واحد من أكبر بيوت المزاد في العالم، وهو شركة "كريستيز" المتخصصة بتنظيم المزادات العالمية وبيع القطع النادرة التي يُؤتى بها من مختلف أنحاء العالم.

وقال رئيس قسم العلوم والتاريخ الطبيعي في "كريستيز" جيمس هيسلوب إنها "تجربة لا يمكن أن تُنسى أن تتمكن من أن تُمسك بيديك قطعة من عالم آخر".

وأضاف: "إنها قطعة حقيقية من القمر، ويبلغ حجمها حجم كرة القدم، أو أكبر بقليل، أو أنها أكبر من رأس الانسان العادي"، مشيراً إلى أن هذه القطعة عثر عليها رحال مجهول في وقت سابق في إحدى صحارى إفريقيا، ليكتشف بأنها وصلت إلى كوكب الأرض بعد أن قطعت مسافة 240 ألف ميل (384 ألف كيلومتر)، وهي المسافة الواقعة بين القمر والأرض.

وتمكَّن العلماء من تأكيد أن هذه القطعة الصخرية جاءت من القمر إلى كوكب الأرض بعد أن تمت مقارنتها مع قطع جاءت بها المهمة الفضائية الأميركية "أبولو" التي حطت على سطح القمر منتصف القرن الماضي، حيث عادت "أبولو" ومعها 400 كيلو غراماً من سطح القمر، فيما يوجد حالياً على الأرض 650 كيلو غراماً، ما يعني أنه تم العثور على 250 كيلو غراماً سقطت من القمر على كوكب الأرض.

يشار إلى أن شركة "كريستيز" تعتزم عرض القطعة الصخرية للبيع الخاص المباشر، وليس في مزاد علني، بحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة "مترو".