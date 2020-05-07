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كورونا والعزلة.. قفزة في أرباح شركات الألعاب الإلكترونية

المصدر: العربية.نت
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ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة "Nintendo" اليابانية في الأخير من سنتها المالية، بنسبة 200% بسبب الطلب المتزايد على وحدة تحكم ألعاب Switch الخاصة بها.

وباعت "نينتيندو" 21 مليون وحدة تحكم Switch، أعلى من توقعاتها عند 19 مليونا ونصف المليون وحدة!

وبحسب رويترز، فقد حققت الشركة أرباحاً تشغيلية بنحو 840 مليون دولار لتأتي أعلى من تقديرات المحللين.

وقد حققت لعبة "Animal Crossing: New Horizons"، رقمًا قياسيًا في المبيعات تجاوز 13 مليون وحدة.

في المقلب الآخر، ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة تصميم ألعاب الفيديو العالمية Electronic Arts بما يقارب الضعف نتيجة لارتفاع مبيعاتها.

ففي الربع الماضي حققت الشركة أرباحا صافية بـ418 مليون دولار.

ورفعت الشركة من توقعاتها السنوية للعائدات لتصل إلى 5.5 مليار دولار لتتجاوز متوسط توقعات المحللين عند خمسة مليارات وثلاث مئة مليون دولار.

كلمات دالّة

#Nintendo, #نينتيندو, #كورونا, #الألعاب الإلكترونية
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