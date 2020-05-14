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منتج "ذئب وول ستريت" يتوصل لتسوية لاتهامات بغسيل الأموال

المصدر: العربية.نت
رضا عزيز، منتج فيلم ذئب وول ستريت
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رضا عزيز، اسم ماليزي اشتهر بأنه أحد منتجي الفيلم الشهير The Wolf of Wall Street.

لكن في ماليزيا سبب آخر لشهرته، هو أنه ابن زوجة رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق، والأهم أنه متهم بالتورط في قضية الفساد الشهيرة لصندوق 1MDB.

الجديد أن عزيز توصل إلى تسوية مع الحكومة، سمحت بإسقاط المحاكمة عنه من دون إعلان براءته.

وكان رضا يواجه 5 اتهامات بغسيل الأموال، لتلقيه ربع مليار دولار، كان المحققون يقولون إنها مسروقة من صندوق 1MDB الاستثماري السيادي.

وسبق لعزيز أن توصل إلى تسوية بقيمة 60 مليون دولار مع وزارة العدل الأميركية في شأن اتهامات بتمويل فيلم The Wolf of Wall Street من أموال مسروقة.

كلمات دالّة

#الصندوق السيادي الماليزي, #ذئب وول ستريت, #رضا عزيز
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