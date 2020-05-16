6 سنوات فقط ليصبح أول تريليونير بالعالم.. من هو؟

قد يصبح رجل الأعمال الأميركي جيف بيزوس، مؤسس أمازون، الشخص الأول الذي يتخطى حاجز ثروته الشخصية تريليون دولار، بحسب تقديرات حديثة في ظل الارتفاع في الطلب على خدمات شركته وارتفاع مطرد لثروته منذ مطلع العام الجاري في خضم جائحة كورونا.

وتشير دراسة أعدتها شركة Comparisun، ونقلتها صحيفة "The mirror" البريطانية إلى أن ثروة بيزوس قد تتخطى حاجز التريليون دولار بحلول العام 2026 أي بعد نحو 6 سنوات من الآن، في وقت اعتمدت فيه الدراسة على معدل النمو السنوي لثروة أغنى 25 شخصا بالعالم.

وفي الوقت الحالي، فإن بيزوس هو أثرى أثرياء الأرض بثروة تقدر بنحو 143 مليار دولار مع ارتفاع ثروته منذ مطلع العام الجاري بنحو 23% في وقت هبط به مؤشر بلومبيرغ للثروات بنحو 4% مع تكبد كبار المستثمرين خسائر فادحة جراء جائحة كورونا التي انعكست إيجابا على شركة أمازون ومؤسسها.

ويمتلك بيزوس نحو 11% في شركة أمازون في وقت ارتفع فيه سهم الشركة نحو 28% منذ مطلع العام الجاري على الرغم من موجة البيع العنيفة التي ضربت الأسواق.

وزادت مبيعات الشركة في الربع الأول من العام الجاري بنحو 25% مع تسجيل إيرادات تقدر بنحو 75 مليار دولار على الرغم من الصعوبات التي تواجه الشركة في بعض الأسواق على غرار فرنسا التي ألزمت الشركة بتعليق توصيل المنتجات غير الضرورية للحفاظ على صحة موظفيها، فيما تعهدت الشركة بإنفاق نحو 4 مليارات دولار لتطوير اختبارات لموظفيها وتحسين آليات النظافة والتعقيم للتأكد من سلامتهم.

ويرى تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" أن احتمالية وصول ثروة بيزوس لحاجز التريليون دولار غير مستبعدة في ضوء حقيقة الطلب المتنامي على خدمات شركته التي تستحوذ على نحو 39% من سوق المبيعات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة بحسب بيانات eMarketer بفارق كبير عن أقرب منافسيها Walmart والتي تستحوذ على 5% فقط من السوق.