"Staycations".. تشهدُ انتعاشاً مع اقتراب العيد

أشار أحدثُ تقرير لمعرضِ سوق السفر العربي أنه من المتوقعِ أن تقودَ السياحةُ المحلية والسفرُ الداخلي مرحلةَ التعافي من أزمةِ كوفيد-19 في الخليج، بالتزامن مع بَدء رفعِ القيود تدريجياً في المنطقة.

بحسبِ سوجرن، لحلول التسويق الرقمي للسفر، استحوذت حجوزاتُ الفنادق في أبوظبي على 77% من جميعِ الحجوزات خلال شهر أبريل، تأتي معظمُها من المقيمين في دبي بنسبة 91%!

موضوع يهمك نفى متحدث باسم دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، تقرير وكالة بلومبيرغ، حول مستقبل القطاع الفندقي في الإمارة في ظل... تصريح "هام" من دائرة السياحة حول القطاع الفندقي في دبي سياحة وسفر

وجاءت أكثرُ الحجوزات ضمن فئةِ الفنادق الفاخرة إذ تقدم بعضُها خصوماتٍ تصل إلى 25% على سعرِ الغرفة بالإضافة لمميزاتِ أخرى ووجْباتٍ مجانية، ولكن لن يتمكنَ النزيل من استخدام بِرَك السباحة أو نوادي الأطفال أو الملاهي المائية وستتم مراعاةُ التباعدِ الاجتماعي على الشواطئ إذ تعمل الفنادقُ بسعة 30% فقط، وبالتأكيد بوفيهاتُ الطعام المفتوحة خِيارٌ غيرُ وارد.

وحسب تقرير لكوليرز، من المتوقع أن يستعيدَ سفرُ العائلات والسفرُ الفردي عافيتَه أولاً، وعلى مستوى الفئات العمرية، فجيلُ الألفيةِ والجيل "زد" هما الأكثرُ توقاً للسفر، بعد فتراتِ الإغلاق الطويلة

ويقدم سوقُ السفر العربي التوصياتِ التالية لإعادة الانتعاش لقطاعِ السفر والسياحة على كافة المستويات:

- توفيرُ راحةِ البال للضيوف، عبر تطبيقِ إجراءاتِ التعقيم والنظافة المكثفة في مختلف أقسام الفندق

- الاستفادةُ من أدوات التكنولوجيا الحديثة، مثل جولاتٍ افتراضية ثلاثيةِ الأبعاد للمنشآتِ الترفيهية، وتطويرِ مِنصَاتِ الحجز الإلكتروني عبر الإنترنت

- وأن تقدِّمَ الفنادقُ بعضَ الحوافز الأخرى مثل الخصومات على الأطعمة وترقياتٍ مجانية ومرونة في إجراء الحجوزاتِ تُتيح ميزةَ الإلغاء المجاني، مع زيادةِ النقاط والعروضِ الممنوحة للضيوف في بطاقاتِ الولاء.