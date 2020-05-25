بالصور.. أغنى 10 أثرياء في الصين و "ما" بالطليعة

على الرغم من اضطراب الأسواق في جميع أنحاء العالم، فقد شهد أثرياء الصين ازدهارًا في ثرواتهم هذا العام، حيث صنف 389 مواطنا صينيا في قائمة فوربس للأثرياء، بعد أن كان عددهم 324 في قائمة العام الماضي، وتجاوزوا أيضًا الرقم القياسي المحقق في عام 2018 بواقع 372 ثريا صينيا.

ورغم أن الصين لا تزال تتعافى من الآثار الناجمة عن وباء فيروس كورونا، وصل إجمالي ثروات المليارديرات في الصين إلى 1.2 تريليون دولار، بزيادة بلغت 982 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغ متوسط الثروات 3.1 مليار دولار، بعد أن كان مقدرا بـ 3 مليارات دولار فقط في عام 2019. ولا تشمل هذه الأرقام الأثرياء من هونغ كونغ وماكاو، حيث تصنفهم فوربس في قائمة منفصلة.

يعود "جاك ما" الشريك المؤسس لمجموعة علي بابا ليتربع على عرش قائمة أغنياء الصين مرة أخرى، بدلًا من "ما هواتينغ" صاحب شركة (Tencent)، بثروة تبلغ 38.8 مليار دولار.

وتنحى جاك ما، مدرس اللغة الإنجليزية السابق، عن منصب الرئيس التنفيذي لعملاق التجارة الإلكترونية في سبتمبر/أيلول 2019، ليركز أكثر على الأعمال الخيرية. وفي مارس/آذار من العام الجاري، أعلنت مؤسسة جاك ما تبرعها بمليون قناع وجه و500 ألف عدة اختبار لاكتشاف فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة، كما تبرعت المؤسسة أيضًا بالمستلزمات الطبية إلى أوروبا وإفريقيا.

وفي المجمل، انخفض إجمالي ثروات أغنى 10 أثرياء في الصين، ومن بينهم تشانغ يى مينغ مؤسس تطبيق (TikTok)، وقطب العقارات هوي كا يان، إلى 224 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضي حيث قدرت إجمالي ثرواتهم بـ 234.8 مليار دولار.

وكان الخاسر الأكبر، وفقًا لعملة الدولار، هو وانغ جيان لين، الذي خسر 8.6 مليار دولار العام الماضي، مع هبوط امبراطوريته للعقارات، كما واجهت سلسلة دور السينما التي يمتلكها تراجعًا حادًا نتيجة لانتشار فيروس كورونا. وبالتالي لم يعد وانغ، الذي كان يطمح سابقًا في التفوق على مدن ديزني الترفيهية في الصين، ضمن قائمة أغنى عشر أثرياء، مع إجمالي ثروة مقدرة بـ 14 مليار دولار.

فيما أصبح تشينغ ينغ لين، الرابح الأكبر في الدولة وفي القائمة. حيث ارتفعت ثروته بواقع 14.2 مليار دولار العام الماضي، مع زيادة قيمة أسهم شركة (Muyuan Foodstuff)، المدرجة في بورصة شنغن الصينية، إلى ثلاثة أضعاف، مدفوعة بارتفاع الأسعار بسبب فيروس حمى الخنزير الإفريقي. كما أن زوجة تشينغ، التي تشغل مقعدًا في مجلس إدارة شركة (Muyuan)، انضمت جديدًا إلى القائمة بثروة تبلغ 1.4 مليار دولار.

ومن ضمن المصنفين الجدد في القائمة: لاري قوانغدونغ تشين، الذي انضم إلى نادي الأثرياء بعد أن أدرجت شركته (GSX Techedu)، التي اتخذت بكين مقرًا لها، والتي توفر الدروس الإضافية بعد انتهاء المدرسة للصفوف الدراسية الأساسية، في بورصة نيويورك في يونيو/حزيران 2019.

فيما زادت قيمة أسهمها إلى أربعة أضعاف منذ الاكتتاب العام للشركة، بفضل نهوض الطبقة المتوسطة الصاعدة في الصين، وزيادة الطلب على التعليم الإلكتروني في ظل أزمة فيروس كورونا.

وفي المجمل تضم قائمة "فوربس لأثرياء العالم 2020 " 80 قطب أعمال صيني صنفوا في القائمة لأول مرة، 77 منهم عصاميين، فيما عاد 28 ثريا صينيا من ضمن المصنفين عام 2018 إلى قائمة العام 2020 مرة أخرى.

إليكم أغنى عشر أثرياء في الصين، مع ذكر إجمالي ثرواتهم اعتبارًا من 18 مارس/آذار 2020:

1- جاك ماك:

صافي الثروة: 38.8 مليار دولار

محل الإقامة: هانغتشو

مصدر الثروة: التجارة الإلكترونية

شارك ما في تأسيس عملاق التجارة الإلكترونية على بابا في شقته في هانغتشو عام 1999. وبعد مرور 15 عاما، أدرجت الشركة في بورصة نيويورك في الطرح العام الأولي القياسي، حيث جمعت الشركة 25 مليار دولار. وتشمل ثروة ما حصته في شركة التكنولوجيا المالية (Ant Financial)، وشركتي الترفيه (Huayi Brothers) و(Beijing Enlight Media).

2- ما هواتينغ

صافي الثروة: 38.1 مليار دولار

محل الإقامة: شنغن

مصدر الثروة: وسائل الإعلام الإلكترونية

يشتهر ما هواتينغ باسم "بوني ما"، وهو الخبير التقني الذي ساهم في تأسيس شركة (Tencent) عام 1998. ومن ضمن حافظة إنجازاته تطبيق الرسائل الإلكترونية (WeChat)، والشركة المطورة لألعاب (League of Legends) التي تحمل اسم (Riot Games)، إضافة إلى حصة صغيرة في شركتي (Spotify) و(Snap Inc). وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت الشركة المدرجة في بورصة هونغ كونغ تقديم صندوق تمويلي بقيمة 210 مليون دولار لمساعدة دعم الجهود في مكافحة فيروس كورونا في الصين، كما وعدت بتقديم 100 مليون دولار أخرى لدعم الكفاح الدولي ضد وباء كورونا، في مارس/آذار الماضي.

3- هوي كا يان

صافي الثروة: 21.8 مليار دولار

محل الإقامة: شنغن

مصدر الثروة: العقارات

عمل هوي كا يان تقنياً في السابق لدى مصنع للصلب، وأصبح اليوم رئيس مجلس إدارة شركة (Evergrande Group) المدرجة في بورصة هونغ كونغ، والتي تعد واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في الصين. وبعيدًا عن قطاع العقارات، أعلن هوي صفقة استثمار لمدة 3 سنوات بقيمة 6.4 مليار دولار في المركبات الكهربائية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019.

4- هي شيانغ جيان

صافي الثروة: 21.6 مليار دولار

محل الإقامة: فوشان

مصدر الثروة: الأجهزة المنزلية

عام 1968، قاد هي شيانغ جيان مجموعة من 23 عامل من مقاطعة غوانغدونغ الصينية لفتح مشغل لصناعة الأغطية، وأصبحت الشركة في النهاية مجموعة (Midea Group)، والتي تعد واحدة من أكبر شركات الأجهزة الإلكترونية في العالم. وفي يناير/كانون الثاني، تبرعت الشركة بالمنتجات مثل مكييفات الهواء، وأجهزة تسخين المياه، والغسالات وأجهزة التجفيف إلى المستشفيات في ووهان التي تحارب فيروس كورونا.

5- يانغ هويان

صافي الثروة: 20.3 مليار دولار

محل الإقامة: فوشان

مصدر الثروة: العقارات

تملك يانغ 57% من شركة التطوير العقاري المدرجة في بورصة هونغ كونغ (Country Garden)، كما تشارك في رئاسة مجلس إدارة الشركة بجانب والدها المؤسس ورئيس الشركة. وفي فبراير/شباط الماضي، أطلقت شركة (Country Garden) محطات لخدمات الطعام الآلية، وهي عبارة عن طاولات طعام حيث تقوم الآلات بوضع الطعام في الأطباق للحد من تلامس الأفراد، بهدف خدمة العاملين في مجال الرعاية الصحية، صفوف الدفاع الأولى، في محاربة فيروس كورونا.

6- تشينغ ينغ لين

صافي الثروة: 18.5 مليار دولار

محل الإقامة: نانيانغ

مصدر الثروة: تربية الحيوانات

أنشأ تشينغ، الحاصل على شهادة في تربية الحيوانات من جامعة هاينان الزراعية (Henan Agricultural University)، شركته مع زوجته تشيان ينغ عام 1992. وأصبحت شركته (Muyuan Foodstuff) اليوم من كبرى شركات العالم في قطاع الطعام.

7- ويليام دينغ لي

صافي الثروة: 17 مليار دولار

محل الإقامة: هانغتشو

مصدر الثروة: ألعاب الفيديو على الإنترنت

أسس دينغ لي، أول ملياردير صيني في مجال ألعاب الفيديو والإنترنت، شركة الألعاب الإلكترونية (Netease) عام 1997. وطورت الشركة بعض من أنجح الألعاب الإلكترونية، وعقدت الشراكات مع شركة (Blizzard Entertainment) لإطلاق الألعاب مثل (World of Warcraft) و(Diablo) في الصين.

8- كولن هوانغ

صافي الثروة: 16.5 مليار دولار

محل الإقامة: شانغهاي

مصدر الثروة: التجارة الإلكترونية

بدء كولن هوانغ، الذي تخرج من جامعة ويسكنسن، مساره المهني لدى شركة غوغل، قبل أن يعود إلى الصين، وهناك أسس شركة تجزئة إلكترونية للخصومات تحمل اسم (Pinduoduo) عام 2015. وفي فبراير/شباط الماضي، أطلقت منصة التجارة الإلكترونية برنامج يتيح للمستهلكين في المناطق الحضرية شراء المنتجات الزراعية من المزارعين في القرى الريفية خلال فترة الإغلاق الناجمة عن انتشار وباء كورونا. كما استفادت أيضًا الشركة من شبكتها للحصول على نحو 100 مليون قناع وجه، و30 طن من المطهرات والتبرع بها في مقاطعة خوبي، التي كانت عاصمتها ووهان مركز تفشي الوباء.

9- تشانغ يى مينغ

صافي الثروة: 16.2 مليار دولار

محل الإقامة: بكين

مصدر الثروة: البرمجيات

يرأس تشانغ شركة (ByteDance )، وهي واحدة من أكثر شركات اليونيكورن الناشئة قيمة، والتي أثبتت وجودها في البداية مع إطلاق منصة الأخبار الصينية (Toutiao). وأحدثت جلبة على الصعيد العالمي بعد ذلك مع إطلاقها تطبيق (TikTok) لمقاطع الفيديو، الذي أصبح مشهورًا لدى المراهقين في أميركا، وتقدر القيمة السوقية اليوم للشركة الأم بـ 75 مليار دولار.

10- وانغ وي

صافي الثروة: 15.2 مليار دولار

محل الإقامة: شنغن

مصدر الثروة: توصيل الشحنات

يرأس وانغ شركة (S.F.) القابضة المدرجة في بورصة شنغن، والمعروفة باسم فيديكس الصين. وفي فبراير/شباط الماضي، بدأت شركة توصيل الشحنات استخدام الطائرات المسيّرة لإرسال المستلزمات الطبية إلى مستشفيات ووهان، ويصل مدى هذه الطائرات إلى 11 ميلا، وتستطيع حمل ما يصل إلى 22 رطلا من الوزن.