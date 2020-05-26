ستانلي هو.. يودّع عالم المليارات و17 ابناً و98 عاماً

توفي ملك الكازينوهات في ماكاو الملياردير ستانلي هو، الذي يُنسب إليه تطوير هذه المستعمرة البرتغالية السابقة، الثلاثاء، في هونغ كونغ عن 98 عاما، على ما أعلنت عائلته.

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هذا الرجل المولود في هونغ كونغ والمعروف على أنه "عراب" الكازينوهات في ماكاو، حقق ثروة كبرى بموازاة التحول الكبير الذي شهدته ماكاو من مجرد منطقة وادعة إلى عاصمة عالمية لألعاب الميسر (القمار) - وهو نشاط مجرم وغير شرعي في كثير من دول العالم - في غضون بضعة عقود مع إيرادات تفوق تلك المسجلة في لاس فيغاس.

وقالت بانسي ابنة ستانلي هو للصحافيين "والدي توفي قرابة الساعة الواحدة ظهرا" في أحد مستشفيات هونغ كونغ.

وأضافت "بصفتنا أفراد عائلة ستانلي هو يحزننا حقا إعلان هذا النبأ لكم".

ووصفت قناة "سي سي تي في" الصينية من ناحيتها ستانلي هو بأنه "مستثمر قومي".

وقد بنى ستانلي هو ثرواته عبر حصوله على الحق الحصري بتشغيل الكازينوهات في ماكاو منذ 1962 وحتى تحرير السوق أمام المنافسة في 2002.

هذا الملياردير وهو أب لسبعة عشر ولدا كان في المرتبة الثالثة عشرة على قائمة مجلة "فوربس" لأغنى أغنياء هونغ كونغ لدى تقاعده في 2018.

وتبقى إمبراطوريته "سوسييدادي دي جوغوس دي ماكاو هولدينغز" إحدى أهم الجهات العاملة في قطاع الألعاب في المستعمرة البرتغالية السابقة.