"ضع موظفينك في كرتون".. وسيلة مبتكرة لمواجهة كورونا

هل تريد العودة إلى العمل من المكتب مجددا؟! إذا فالطريقة الأسرع وقد تبدو الأرخص، هي حواجز الورق المقوى لكي تبقي مسافات آمنة بين الموظفين.

هذه كانت نصيحة إحدى الشركات البريطانية التي تصمم حواجز حول المكاتب عبر إعادة تدوير الورق المقوى، وذلك لتسهيل عودة العمل من المكتب وإبقاء مسافات وحواجز آمنة بين الموظفين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة باليت "Pallite" لرويترز: "بعد أن بدأ الموظفون في العودة إلى مكاتبهم، قامت شركتنا بإنشاء خيارات واسعة من وسائل التباعد في العمل، مثل الحواجز القائمة بذاتها، والحواجز المتقابلة، وحواجز تقسيم المكاتب".

واعتادت الشركة على تصنيع ألواح الورق المقوى والصناديق من المخلفات المعاد تدويرها، لكنها الآن تقوم بتصنيع منتجات متنوعة لكي تجاري متطلبات العمل الجديدة التي خلفها وباء كورونا، منها حواجز كبيرة، وحواجز تقسيم المكاتب التي يمكن أيضا إضافة نوافذ شفافة بها، حواجز يمكن تحريكها.