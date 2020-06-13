المولع بالفضاء يُطلق 58 قمراً صناعياً جديداً.. تعرف عليها

مع وصول هذا التقرير إلى القراء من المفترض أن يكون 58 قمراً صناعياً جديداً قد انضمت إلى غابة الأقمار الصناعية التي تدور حول كوكب الأرض على مدار الساعة، أما مُطلق هذه الأقمار فهو رجل الأعمال الأميركي الشهير والمعروف بولعه في الفضاء إيلون مسك الذي يُدير شركة "سبيس إكس" العملاقة.

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ومن المقرر أن تُطلق الشركة الأميركية أقمارها الـ58 عند الساعة الخامسة و21 دقيقة فجر يوم السبت بالتوقيت المحلي من قاعدة "كيب كانافيرال" بولاية فلوريدا، لتنضم هذه الأقمار إلى مشروع "ستار لينك" العملاق الذي يهدف إلى توفير خدمات الإنترنت السريع والمتطور عبر الاتصال بالأقمار الصناعية.

وكان من المقرر أن يتم إطلاق الأقمار الصناعية الأميركية فجر الجمعة لكن تم تأجيل العملية إلى السبت، فيما دعت شركة "سبيس إكس" جمهورها حول العالم والمولعين بالفضاء إلى متابعة عملية إطلاق الأقمار التي سيتم بثها عبر العديد من وسائل الإعلام.

وقال مركز "كينيدي" للفضاء والتابع لوكالة "ناسا" الأميركية إن هذه هي الدفعة التاسعة من الأقمار الصناعية التي يتم إطلاقها ضمن مشروع "ستار لينك" الذي يهدف لتوفير ربط بشبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، بحسب ما نقلت جريدة "الصن" البريطانية في تقرير اطلعت عليه "العربية نت".

وأضاف المركز أن "الهدف من مشروع ستار لينك هو إيجاد شبكة سوف تساعد على توفير خدمات الإنترنت لأولئك الذين لم يصلهم حتى الآن وما زالوا غير متصلين بالشبكة، وكذلك من أجل توفير إنترنت موثوق به وبأسعار معقولة لكل المستخدمين في أنحاء العالم".

وتقول جريدة "الصن" إنه كان مقرراً أن يتم إطلاق 60 قمراً صناعياً في هذه الدفعة لكن شركة "سبيس إكس" عدلت الرقم في تغريدة لها على تويتر وقالت إنه سيتم إطلاق 58 قمراً فقط فجر يوم السبت.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن شركة "سبيس إكس" عادة ما توفر بثاً حياً لعمليات إطلاق الأقمار الصناعية من خلال موقعها الإلكتروني على الإنترنت، لكن من غير المؤكد إن كانت ستوفر هذه الخدمة لجمهورها هذه المرة، حيث إن موقعها الإلكتروني لا يتضمن أية إشارة لذلك ولا يتضمن أي رابط للبث المباشر.

يشار إلى أن مسك المولود سنة 1971 هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" وكذلك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا موتورز"، كما أنه أحد المشاركين في تأسيس شركة "باي بال" الشهيرة للتداول النقدي على الإنترنت، وهو حالياً أحد أثرى أثرياء العالم وأحد أشهر العاملين في مجال الفضاء.