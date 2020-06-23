عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق بيزنيس لايف ستايل

خبر سيئ للأثرياء الروس.. بوتين يرفع ضريبة الدخل لـ15%

المصدر: موسكو – رويترز
الروبل الروسي
رابط مختصر

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، رفع معدل ضريبة الدخل من 13% إلى 15% للمواطنين الأثرياء الذين يزيد دخلهم السنوي على خمسة ملايين روبل (72833 دولارا).

وقال بوتين، في خطاب تلفزيوني إلى الشعب، إن التغيير في معدل الضريبة سيبدأ سريانه في أول يناير كانون الثاني 2021 وسيجلب 60 مليار روبل إضافية لخزانة روسيا.

موضوع يهمك
?
أظهرت بيانات حديثة أن الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 10.9% في مايو أيار على أساس سنوي، وذلك بعد هبوط أكثر حدة بلغ 12% في...

اقتصاد روسيا يتكبد انكماشا شهرياً بـ 11% اقتصاد روسيا يتكبد انكماشا شهرياً بـ 11% اقتصاد

إلى ذلك، أظهرت بيانات حديثة أن الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 10.9% في مايو أيار على أساس سنوي، وذلك بعد هبوط أكثر حدة بلغ 12% في أبريل نيسان عندما ساد الإغلاق البلاد لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الاقتصاد إن وتيرة التراجع تباطأت في قطاعي الصناعات التحويلية والتجزئة.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن التعافي الاقتصادي تأثر نتيجة اتفاق عالمي للحد من إنتاج النفط بدءا من أول مايو أيار. وانخفض إنتاج النفط ومكثفات الغاز الشهر الماضي بنسبة 14.5% على أساس سنوي.

وقالت الوزارة إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 3.7% في الشهور الخمسة الأولى من 2020 على أساس سنوي.

وبالنسبة للعام 2020 بأكمله، تتوقع الوزارة أن الاقتصاد الروسي في طريقه للانكماش بنسبة 4.8%.

كلمات دالّة

#الاقتصاد الروسي, #بوتين, #الأثرياء الروس, #ضريبة الدخل
إقرأ أيضاً تردد بتمويل أفلام هوليوود في ظل كورونا تردد بتمويل أفلام هوليوود في ظل كورونا 13:54 GMT
إقرأ أيضاً كيف حصل بائع قهوة على 50 ألف دولار بفضل كورونا؟ كيف حصل بائع قهوة على 50 ألف دولار بفضل كورونا؟ 09:09 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر