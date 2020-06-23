خبر سيئ للأثرياء الروس.. بوتين يرفع ضريبة الدخل لـ15%

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، رفع معدل ضريبة الدخل من 13% إلى 15% للمواطنين الأثرياء الذين يزيد دخلهم السنوي على خمسة ملايين روبل (72833 دولارا).



وقال بوتين، في خطاب تلفزيوني إلى الشعب، إن التغيير في معدل الضريبة سيبدأ سريانه في أول يناير كانون الثاني 2021 وسيجلب 60 مليار روبل إضافية لخزانة روسيا.

موضوع يهمك أظهرت بيانات حديثة أن الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 10.9% في مايو أيار على أساس سنوي، وذلك بعد هبوط أكثر حدة بلغ 12% في... اقتصاد روسيا يتكبد انكماشا شهرياً بـ 11% اقتصاد

إلى ذلك، أظهرت بيانات حديثة أن الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 10.9% في مايو أيار على أساس سنوي، وذلك بعد هبوط أكثر حدة بلغ 12% في أبريل نيسان عندما ساد الإغلاق البلاد لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الاقتصاد إن وتيرة التراجع تباطأت في قطاعي الصناعات التحويلية والتجزئة.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن التعافي الاقتصادي تأثر نتيجة اتفاق عالمي للحد من إنتاج النفط بدءا من أول مايو أيار. وانخفض إنتاج النفط ومكثفات الغاز الشهر الماضي بنسبة 14.5% على أساس سنوي.

وقالت الوزارة إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 3.7% في الشهور الخمسة الأولى من 2020 على أساس سنوي.

وبالنسبة للعام 2020 بأكمله، تتوقع الوزارة أن الاقتصاد الروسي في طريقه للانكماش بنسبة 4.8%.